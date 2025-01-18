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健康你我他／全家大小總動員 團圓飯豐盛健康

聯合報／ 文／林彩鳳（中市南屯）
買超市或餐廳外帶現成料理包加燴，再快炒當令蔬菜及海鮮等，澎湃年菜輕鬆搞定上桌。圖／林彩鳳提供
買超市或餐廳外帶現成料理包加燴，再快炒當令蔬菜及海鮮等，澎湃年菜輕鬆搞定上桌。圖／林彩鳳提供

我是結婚後才開始跟著婆婆入廚學作羹湯，40年來，學到了拿手粵菜梅乾扣肉、鑲豆腐、胡椒豬肚湯及滷肉紅燒等廚藝，已能在除夕祭拜公婆時，做為告慰的最佳菜樣。

媳婦熬成婆的我，退休兩年和先生一起當家，除了四大節日祭祖須叮嚀長媳回家協助外，每天家裡大小事皆以自己歡喜心處之。為了快快樂樂過好年，我們春節前一周即構思家人喜愛的應景年菜，由先生擬定菜單及採買需要食材，再由我掌廚，並動員兒子和媳婦當助力，連孫子們也權當跑腿小幫手。

我們家準備一桌豐盛的年菜沒有那麼難，但因祭祖是春節團圓飯的重點，得料理雞、魚、肉等不能缺少的吉祥寓意年菜。按例會提前準備耗時的重點主菜，像梅乾扣肉、紅燒獅子頭、滷蹄膀或牛肉等。湯品備選有火鍋、人參雞湯或佛跳牆，並搭配買超市或餐廳外帶的現成料理包加燴，再快炒當令蔬菜及海鮮如白蝦、透抽及海參等，道道合口味又不油膩的澎湃年菜輕鬆搞定上桌。

迎接農曆新年到來，希望我的財運仍旺旺，雖然每年都可以拿到先生和兒子們給的紅包，一是犒勞、一是孝敬之意，但開心後卻扮演過路財神，變成孫子輩的大紅包。

今年還是全家大小手總動員，一起出點子及分派勞力付出，讓媽媽我可以輕鬆為家人準備一頓豐盛又健康的團圓餐。

年菜 料理包 紅包

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