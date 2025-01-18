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年節將至豬價高 水產、水果也漲

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
農曆年節將至，蔬果和水產品價格較去年上漲。示意圖。圖／聯合報系資料照片
農曆年節將至，蔬果和水產品價格較去年上漲。示意圖。圖／聯合報系資料照片

農曆年節將屆，蔬果、白鯧、龍膽石斑等水產品價格較去年高漲，雞蛋則反而價格處於低檔。對此，農業部部長陳駿季坦言，去年歷經四個颱風侵襲，蔬果產區受到影響，但年節供應量充足，而冬季雞蛋需求旺盛，樂觀期望蛋價迅速回穩。

近日豬肉、應景水產品價格偏高，毛豬交易均價每公斤達九十八、九十九元；全台魚市場龍膽石斑每公斤三五一點八元，較去年同期上漲逾二成六；白鯧平均每公斤四九九元也較去年同期略漲百分之一點二；金目鱸、七星鱸等鱸魚則反而跌價。

此外，蔬果相較去年同期漲三成左右，其中棗子漲二成五、蓮霧也漲了二成八、茂谷柑漲約二成三。陳駿季表示，部分品項價格有些波動，主因是去年歷經四個颱風，重創中南部蔬菜、水果產區，蔬菜復耕較快，年節供應價格相對平穩；但像是蓮霧、棗子等水果受颱風影響，產量明顯變少，水產品則牽涉漁業資源問題，年節期間價格也有波動，但仍在可接受範圍。

至於雞蛋價格持續下探，目前產地價每台斤廿二點五元，陳駿季說，現在每天供應量大概是十二萬多箱，價格確實屬於比較低檔，不過冬天雞蛋用量多，樂觀期待雞蛋價格會迅速回穩。

陳駿季 雞蛋 颱風

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