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在宅急症照護 第二季納安寧患者

聯合報／ 記者李青縈／台北報導

為降低醫院病床占床率，衛福部健保署去年七月施行「在宅急症照護試辦計畫」，針對肺炎、尿路感染、軟組織感染三類對象可採在家住院，由醫療團隊到家中替患者施打抗生素等藥劑，健保署長石崇良昨指出，今年第二季起，將擴大在宅急症適用對象，納入安寧患者，約有七點八萬人適用。

在宅急症照護試辦計畫執行超過半年，執行效率佳，健保署預計在今年第二季起，在宅急症適用對象，將納入安寧病人的急性狀況。據統計，截至二○二三年安寧服務人數中，安寧共照人數最多約有六萬四千人、安寧居家為一萬八千人、住院安寧約一萬六千人，合計約七萬八千人。

除了擴大適用對象，為增加在宅急症照護的效率，健保署提升在宅照顧的目標天數，如果超過上限天數，健保支付點值將降至居家照護的給付點值。

今年起，肺炎患者照顧目標天數從九天提升到十天，第一天到第十天的支付點值為三七三四點，第十一天起，每天改支付二八○○點，上限為十四天；軟組織感染目標天數，從六天提升為七天、上限九天，前七天支付點值為三一○五點，第八至第九天變成二三二九點。

為鼓勵護理人員執行在宅照顧，今年起，護理師的居家訪視每日護理費，於假日執行業務，給付加二成，若遇上颱風、天災停班停課時節，給付加五成。石崇良表示，該規定仍在草案階段，預計農曆年後正式公告，公告後將回溯至今年一月一日給付。

萬芳醫院社區醫學部副主任楊智皓表示，團隊收案一名高齡九十七歲的肺炎伯伯，從遠端監測系統發現異常，某天晚上接到電話通知該案肺炎加劇，先透過視訊確認狀況，晚上十點即前往協助施打利尿劑等，隔天追蹤狀況，症狀明顯改善，在宅急症照護，免去家屬急著找人送醫，也能降低醫療浪費。

健保署 患者 肺炎

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