預立醫療決定 擬全民免費諮商

病人自主權利法施行至今屆滿六年，據統計，全台僅九萬五○九七人簽署預立醫療決定書，不足全人口的百分之一。安寧緩和醫學會指出，讓民眾裹足不前的關鍵原因，在簽署預立醫療決定書前，需自費三千多元諮商。衛福部長邱泰源昨指出，避免增加無效醫療以及醫療財政負擔，擬以健保擴大支付，讓全民皆可免費預立醫療諮商。

新冠疫情解封後，國內外皆爆發醫護出走潮，醫療人力不足的狀況下，醫院屢傳關床因應，每逢社區爆發疫情，急診推床總會滿到大廳。

邱泰源表示，如果沒有簽署預立醫療決定，重病患者送到急診，第一時間醫護會插管、壓胸急救，即使疾病已無挽回餘地，仍會運用醫療科技助病人維生，醫界將其戲稱為「死亡套餐」。

醫療上用盡方法，幫助病人多撐幾天最終過世，粗估花費的醫療資源恐達卅到五十萬以上，而這僅是延長瀕死過程，並非有效地延長人們的健康生命，延壽的過程中，患者占用醫院病床，讓真正需要床位的患者反而無床可用。

邱泰源表示，去年七月起，健保補助符合資格住院病人免費接受預立醫療諮商，讓去年簽署預立醫療決定書的人數達到二萬五千人，成效甚佳，「如果只花三千元，就能省下不必要醫療浪費，這將對國家非常重要」，目前已請健保署著手研擬擴大補助對象，讓全民可免費預立醫療諮商。

安寧緩和醫學會理事長程邵儀表示，預立醫療諮商的最佳時間是民眾身體仍健康時，而不是等到住院才開始，應藉全民及醫師教育，提升善終觀念。

邱泰源也表示，等病人「住院病懨懨」再談論臨終醫療選項，決定容易失準，且健康時談善終，是生命教育機會，也是健康投資，可節省醫療資源。

他強調，自己力阻安樂死，現在台灣沒有好的緩和醫療，使病人痛苦到想透過安樂死結束生命，形成這樣的氛圍並不應該，未來將透過安寧緩和醫療，讓安樂死只是個案事件，不是社會氛圍，長照三點○政策以長照結合醫療為主軸，將讓安寧醫療進入長照機構，結合病人自主權利法簽署，以落實安寧善終為計畫目標。