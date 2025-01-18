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醫病之間／乳房腫瘤微創切除 擺脫手術留疤恐懼
國民健康署統計，乳癌是台灣女性發生率最高的癌症，有逐年增加趨勢，但許多患者擔心手術影響乳房美觀，猶豫影響治療時間，治癒機率打折。專家表示，近年「新式乳房腫瘤微創手術」興起，不會留疤痕，能幫女性擺脫手術恐懼。
新竹國泰醫院外科主任萬禮傑醫師表示，傳統手術會在腫瘤位置切一個2公分至4公分的傷口來取出腫瘤，術後傷口需要縫合，容易留下明顯疤痕，對乳房外觀有一定程度影響。
為解決乳房留疤問題，醫界近年推廣一種乳房腫瘤微創手術，這項技術是利用超音波及真空輔助切片針，在患者體內逐片切除腫瘤再取出，此方式造成的傷口極小，甚至只要貼美容膠帶固定，不需縫合，術後復原也很快速，幾乎不影響患者日常生活。
然而，此微創手術尚無健保給付，患者需自費承擔手術及相關耗材費用，且並非所有人都適合。
萬禮傑表示，對於高風險的病變，如非典型乳管增生(ADH）、非典型乳小葉增生(ALH)、乳小葉原位癌(LCIS)、葉狀瘤(包括纖維上皮病變）、乳突病變、黏液囊腫樣病變、複雜性硬化病變和放射性疤痕等，則建議傳統手術。
中國醫藥大學新竹附醫院乳房外科主任古君平也說，微創手術傷口雖小，但傷口癒合與止血有賴患者本身凝血功能，如果有服用抗凝血劑或凝血功能較差病患，採取此手術需醫生評估。
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