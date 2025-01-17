科技博物館跨國交流 日本全國科學博物館協議會參訪科工館

日本全國科學博物館協議會參訪團今參觀國立科工館，成員包含知名科學及教育機構成員，對科工館的展示蒐藏極為讚賞，期待未來台日雙方合作，促進科教文化知識共享。

全國科學博物館協議會成立於1971年，宗旨是強化以自然史、科學技術為重點的博物館、科學館、動物園、水族館、植物園、天文館等機構間聯繫與合作，截至去年8月，該協議會擁有218個正式會員單位及19個維持會員單位。

此次參訪團成員涵蓋日本各地知名科學專家學者及教育機構，包括國立科學博物館、船之科學館、福岡市科學館、平塚市博物館及筑波科學博覽會中心等，還有展示設計界的知名企業乃村工藝社與丹青社設計專才等24位代表，在科學教育、展覽策畫、文化傳播及設施運營等領域皆具深厚專業背景。

科工館長李秀鳳指出，科學教育不僅限於國內，更需跨國學習與分享，日本科學博物館在科學推廣與創新上卓越表現令人欽佩，此次交流讓我們有機會互相借鑑，探討未來在聯合展覽、教育資源共享以及研究計畫上的合作可能性。