橘世代／超高齡社會【未來篇】陳俊佑：身體要有使用百年準備

「長壽已經成為一種趨勢，長命百歲不再是難事。」失智老人基金會處長陳俊佑表示，雖然距離法定退休年齡還有十一年，但少子化、高齡化夾擊，說不定再過幾年，真正退休年齡也許延到七十五歲，每個人都要有「身體必須完好使用一百年」的觀念和準備。

陳俊佑回憶，踏入社工領域迄今，做好做滿卅年了，還在就讀高雄醫學大學社工學系時，就發現自己很喜歡助人的感覺，尤其是與長輩相處。畢業後，許多同學都投入兒福與教保，他選擇長照領域，協助長輩在機構獲得妥善照顧，也讓家屬可適度喘息。

「失智照顧很有挑戰，也讓我省思到了老年之後，該如何預防自己成為被照顧者。」陳俊佑說，機構有許多各種背景的長輩，醫師、教授、企業家，看到他們年輕時因應酬揮霍健康，老了變成「舉債度日」，提早老化或衰病，時時警惕：年輕不是本錢，一定要趁早保養，hold住健康狀態。

台灣將於今年正式邁入超高齡社會，陳俊佑說，隨著高齡人口逐年增加，因失能、失智需要照顧的人數也快速成長。他認為，國人要重視失智症防治與照護，英國著名期刊「The Lancet」已公布十四項增加失智的因素，如果改變生活型態與不良習慣，可預防或延遲四成五的失智症病例。

國人平均壽命不斷延長，但健康餘命卻沒有跟上，陳俊佑認為，大家都要有「身體如何完好使用一百年的觀念」，避免落入失能、臥床的困境。

陳俊佑擔憂，少子化問題嚴重，未來年輕人承擔不起照顧責任，唯有把自己照顧好，才能「不要被長照」。