橘世代／超高齡社會【未來篇】人機協作 就在不遠未來

超高齡社會擁有什麼樣的面貌？ 台北市立關渡醫院院長陳亮恭於十年前出版的「2025無齡世代」一書中，預言了八個社會景象，分別是退休終點線消失、高年級新鮮人重返職場、年金破產的挑戰、健保難保高齡醫療品質、長照服務從機構走入社區、不只老人村，還會出現無人村、孤獨死悄悄來臨、銀髮產業創造商機。

這八個現象如今已一一應驗，預言神準。有什麼現象是之前未曾預料？陳亮恭直言：「少子化的嚴重程度。」人口高齡化發展可以預期，但新出生人口增加速度在新冠疫情後嚴重停滯，不只台灣，全球出生率都下降，開發中國家和已開發國家皆然，人口減少嚴重影響社會勞動力分配，對未來影響深遠。

AI徹底改變工作方式

龍年是在傳統被稱為生育大年，但推估去年全台出生人數最多僅十三點四萬人，低於前年的十三點五萬人，更低於前兩年，即虎年的十三點八萬人，龍年效應完全消失。少子化難以避免，現在「沒有一個行業不缺人」，缺工是各行各業的普遍現象。

新冠疫情雖然過去，但人類的工作和生活型態改變。智慧化革命帶來的「工業4.0」尚未全面轉型，還是需要大量人力完成工作，但人力變少，如何因應？各行各業都應該重新思考。

在此同時，人工智能（ＡＩ）的發展全面改變人類的生活和工作方式。人腦強大，但GPT-4等ＡＩ模型的知識量超越人腦的程度已難以數計。陳亮恭說，大家普遍同意ＡＩ不會取代人類，但人人都要學會使用，不會ＡＩ的人會被淘汰。ＡＩ徹底改變工作進行的方式，包括服務業和醫療等流程都因此改變，「去中心化」的服務模式成為必然。

醫療服務 更加去中心化

今年也是全民健保開辦卅年，人口高齡化加上科技進步，健保承擔極大財務壓力，但政府已強調這兩年都不會調漲保費，限縮給付項目或增加自費支出難以避免，台灣健保除了價格低廉，更以快速、效率高超著稱，但人力缺乏，醫療體系將難以維持如今的運轉速度。

陳亮恭表示，不能再以傳統加人加錢的方式解決問題，未來只有在少數必要的情況，才需要住院，就像現在多數化療已在門診進行、日間手術與治療比率增加，醫療流程將再被拆解，住院不是唯一選擇，遠距醫療、日間照顧、居家住院等勢必因應需求而進一步發展，再加上穿戴式裝置發展與ＡＩ協作，都使醫療服務更加去中心化。

工業4.0 服務破壞式創新

「人機協作」即將發生於不遠的未來，人類與智慧型機器或電腦協同工作已成生活的一部分，電動車與自動駕駛的發展即是一例，待服務型機器人與人形機器人出現，醫療與照顧即正式進入「工業4.0」，特色是人力需求大幅下降，服務模式變革走向破壞式的創新。

陳亮恭預見，未來人類愈來愈少，人類往都會區集中，但彼此難得見上一面，如同國際趨勢大師大前研一多年前預言，未來的世界是一個人的世界。大家透過網路互動，實體接觸淡漠，如何處理孤獨感更是重要議題。

最近歐美研究發現，新世代青壯年逐漸不太仰賴實體的人際關係，但促進個人生活健康更徹底，整體健康狀況提升，所謂人際關係與社會連結，未來都要加計虛擬數位世界的元素。