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莫內到草間彌生 清翫雅集30年展盡顯頂尖藏家實力

中央社／ 台北17日電
國立歷史博物館、清翫雅集今天舉辦「藏珍—清翫雅集卅周年慶收藏展」開幕式。圖╱史博館提供
國立歷史博物館、清翫雅集今天舉辦「藏珍—清翫雅集卅周年慶收藏展」開幕式。圖╱史博館提供

集結西洋名畫家雷諾瓦、莫內、畢卡索，還有亞洲當代藝術家草間彌生、王懷慶，再到台灣前輩藝術家陳澄波、藍蔭鼎，由台灣藏家組成的「清翫雅集」今天起於史博館推出展覽，盡顯藏家品味。

清翫雅集於1992年成立，長年收藏並研究古代文物與現代藝術，名稱引據明嘉靖年間書刊「清翫」為典，收博雅之古風，「翫」是「玩」的古字，寓意觀賞與研習，至2024年為止共有32名正式會員及3名榮譽會員。

國立歷史博物館、清翫雅集今天舉辦「藏珍—清翫雅集卅周年慶收藏展」開幕式，清翫雅集理事長、富邦金董事長蔡明興致詞表示，展覽原訂2022年辦理，但受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響延期至今，清翫雅集成員們皆熱愛文化藝術，收藏因而涵蓋各類。

蔡明興列舉，如此次30週年慶羅列成員們收藏的畫冊，就涵蓋器物、書畫、西畫等，還新增「樹石」類別，相當精彩，總計收錄700件藝術品，此次精選351件展出，「另外一半留到下次展覽」，期望透過展覽推動文化傳承並發揮藝術教育功能。

本次展覽以4大主題分區，第1主題為「翰墨天地（書畫類）」，展出自中國明代至近現代的書畫作品；第2主題「器物千秋（器物類）」集結陶瓷、佛教文物、漆器與掐絲琺瑯等精美器物，跨越2000年歷史；第3主題「雅翫凝萃（珍玩類）」則一展古玉、竹雕到文房與茶具等。

而位於展場1樓的第4主題「西風浮舟（西畫類）」則匯聚西洋經典、旅外華人、台灣現代與全球當代藝術繪畫，橫跨東西方與古今。展出品包含藝術家草間彌生經典的「南瓜」、莫內「風雨中的普維爾」、畢卡索「賽馬」、張大千「伊吾閭瑞雪圖」、陳澄波「淡水老街」等精彩作品。

史博館館長洪世佑表示，史博館與清翫雅集繼1995年「中華文物集粹─清翫雅集收藏展」、2012年「清翫雅集廿周年慶收藏展」，再度合作舉辦「藏珍—清翫雅集卅周年慶收藏展」，在史博館今年邁入70年之際別具意義，文物是世界遺產，不只公立博物館須努力維護，在此展中也可見一己之力的貢獻。

「藏珍—清翫雅集卅周年慶收藏展」今天起於國立歷史博物館展出至3月23日。

史博館 周年慶 文物

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