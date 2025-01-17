明晨探10度低溫、白天回暖 小年夜恐再有冷空氣

中央氣象署表示，明天大陸冷氣團減弱，清晨輻射冷卻影響，各地低溫約12至15度，局部空曠更有10度以下機率，白天起回溫，各地都有20度以上。下周雖有東北季風影響，但冷空氣較不明顯，相較這周回溫，僅東半部有零星雨，但再下個周末的小年夜預計有另一波大陸冷氣團南下，屆時可能再明顯降溫。

氣象署預報員張竣堯指出，明天大陸冷氣團減弱，清晨仍有輻射冷卻影響，基隆北海岸、東半部有局部短暫雨，西半部山區也有局部短暫雨，其他各地普遍多雲。下周日北邊有低壓帶發展，除了迎風面基隆北海岸、東半部以外，北部地區及中部山區也有零星降雨機會，基隆北海岸更有局部較大雨勢機率。

張竣堯表示，下周一、周二東北季風影響，但環境偏乾，各地多雲到晴，僅東半部有零星雨。東北季風周三減弱，到周四都是偏乾環境，僅東半部有零星雨。周五東北季風再增強，基隆北海岸及東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

溫度方面，他指出，今晚至明晨各地低溫約12至15度，局部空曠更低，如新竹、雲林、南投、新北及金門有10度以下低溫機率，白天北部可回溫至20度，各地也有20度以上，低溫則約14至16度。下周日晚間到周四雖有東北季風影響，但冷空氣較不明顯，各地高溫可達20度以上，低溫14至18度，相較這周回溫。

張竣堯也說，再下個周末的小年夜預計有另一波大陸冷氣團南下，但因時間尚久，需再觀察。另外，這周末夜晚及清晨中南部地區要留意低雲或霧，影響能見度。