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屏科大尾牙疑食物中毒 33人身體不適4人就醫

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏科大尾牙疑似食物中毒，4人就醫，屏縣衛生局派員至學校進行調查。圖／衛生局提供
屏科大尾牙疑似食物中毒，4人就醫，屏縣衛生局派員至學校進行調查。圖／衛生局提供

屏東科技大學昨日舉辦尾牙疑似發生食物中毒，校方統計有33人身體不適，其中4人就醫，現有1人住院中，病況穩定。屏縣衛生局已派員至學校進行調查並採集檢體，後續將依檢驗及行政調查結果，綜合判斷是否確屬食品中毒案件。

今日下午衛生局陸續接獲屏基、潮州安泰及高雄秀傳紀念醫院通報，有疑似食品中毒案，經調查為屏科大昨日晚間舉辦尾牙餐會，以外燴方式供餐，有職員餐後出現嘔吐、腹瀉、腹脹、頭暈等症狀，至醫院就醫。

屏科大表示，昨日晚間舉辦歲末聯歡餐會，部分同仁會後出現腸胃不適、包括脹氣、嘔吐及腹瀉等症狀，校方今日上午立即啟動相關應變措施，並進行統計與追蹤。經校內護理師逐一聯繫後，截至目前共有33名同仁反映身體不適，多數症狀多屬輕微且已無大礙。

截至目前共有4人就醫，其中2人離院返家，1人急診留觀，1人住院中，病況穩定持續監測中。衛生局除了請學校協助關懷有症狀職員的身體狀況，也持續追蹤是否還有疑似個案就醫。

衛生局人員將至外燴供應廠商處採檢環境檢體，後續將依檢驗及行政調查結果綜判是否確屬食品中毒案件，如違規事證明確，屬食品中毒案件，將依違反食品安全衛生管理法處6萬元以上2億元以下罰鍰。

校方表示，為保障所有教職員生的健康與安全，校方後續將密切配合衛生單位進行相關調查，並持續關注受影響同仁的身體狀況。

屏科大尾牙疑似食物中毒，4人就醫。圖／取自屏科大臉書
屏科大尾牙疑似食物中毒，4人就醫。圖／取自屏科大臉書

屏科大 衛生局 食物中毒

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