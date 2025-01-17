台中春節疏運計畫出爐！台61、台74線塞車時段曝光

今年春節連假長達9天，公路局公布春節連續假期交通疏運計畫從1月24日下午至2月3日上午，預估1月24日（周五）下午，台61線、台74線將湧現返鄉車潮，大年初四至初六，台61線北上現車潮，呼籲改走省道台3線等避免塞車。

公路局中區養護工程分局分析，春節期間1月29日（初一）至2月1日（初四）以外出、觀光遊憩及拜訪親友為主，車潮可能出現在台74線中彰快速道路及各大風景區；2月1日（初四）至2月3日（初六），出現返回工作崗位的長程旅次，預估台61線西部濱海快速公路北上於午後將有車多狀況。

春節連假期間，台中易壅塞路段為台74線快官系統及霧峰系統，預估交通尖峰為1月29日（初一）至2月1日（初四），尖峰時段為每天上午9時至下午1時，如國道3號出現壅塞狀況，呼籲用路人提前改道。

如快官系統交流道壅塞，請改由彰興路交流道下，接台14丙彰興路再接台14線彰南路往國道3號草屯交流道；或改由五權西路交流道下，接環中路至台14線彰南路往國道3號草屯交流道。

如霧峰系統交流道壅塞，請由大里二交流道下接環河路轉接台63線中投公路再接台14線芬草路至國3草屯交流道。中部地區國道壅塞時，可改選擇台74線及省道台3線等道路。

公路局台中區監理所運輸管理科長楊永川說，公路局在在1月24日至2月2日期間，推出12家、90條國道客運路線「最高6折優惠」，其中，豐原客運行駛台北到豐原，全票單程優惠價160元，而國光客運台中至台北200元，台中至高雄優惠價240元。

楊永川強調，搭乘高鐵、台鐵或國道客運，乘客轉乘在地客運，只要持有效電子票證卡片，均享有一段票（或基本里程）免費優惠，年假期間全台幸福巴士75條（台中市11條）供民眾免費轉乘使用。