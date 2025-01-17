春節後4成國人平均增1.7公斤 5個小撇步健康過年

春節免不了大魚大肉，約4成的國人農曆年後體重平均增加1.7公斤。國健署今天提供5個小撇步，包括多高纖、天然香料取代鹽糖、選好油、蒸煮烤取代油炸、與家人分食等，健康過好年。

今年農曆春節長達9天，除了團圓圍爐，免不了跟親朋好友吃吃喝喝，不想年後贅肉上身，衛生福利部國民健康署今天舉辦記者會，由餐廳主廚駱進漢端出不同以往的年菜，提醒民眾掌握健康飲食5撇步。

5撇步包括多運用高纖食材、以天然香料取代鹽糖、選用好油及堅果、多用蒸煮烤取代油炸、優選零食並與家人分食，過食材替換及調整烹調方式，兼顧美味與健康。與市售年菜相比，若融入這些健康撇步，可減少約30%鹽、糖、油脂，增加25%膳食纖維的攝取。

像是過年應景的「歲歲平安盅」（佛跳牆），駱進漢以豆製品取代豬腳、排骨等紅肉類，並添加芋頭、栗子及多種菇類提升鮮味，再以蔥薑蒜、紅棗、黑棗等天然食材清燉烹煮，取代鹽、糖等調味料，吃起來鮮甜不油膩又大幅增加膳食纖維的含量。

還有「金獅報團圓」（獅子頭）運用洋蔥、紅蘿蔔、香菇等蔬菜末和豆腐泥取代肥肉，再拌入薑蒜片、蝦米、香菜等風味食材一同蒸熟，不僅能減少飽和脂肪的攝取，同時吃到多種蔬菜。

國健署長吳昭軍致詞指出，依據國民營養健康調查結果顯示，65%以上國人平均每日鹽分攝取超過建議量6公克、81.2%國人平均每日蔬菜攝取量不足3份、90%平均每日水果攝取量不足2份，如此高熱量、高油鹽糖及缺乏膳食纖維的飲食，容易提升肥胖、高血糖、高血壓、高血脂等代謝症候群的罹患風險。

此外，國人春節期間體重控制電話訪問調查顯示，約4成的國人年後體重平均增加約1.7公斤。吳昭軍提醒，春節期間除了運用「飲食5撇步」或「我的餐盤」均衡飲食原則，補足每日所需營養外，出門走春、拜年時，不妨採散步或是騎腳踏車等方式，增加身體活動量，消耗年節攝取的過多熱量。