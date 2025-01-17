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桃園機場春節出入境湧人潮 機捷早開、巴士增班因應

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
機場捷運疏運期間A1台北車站到桃園機場，提早增開班次直達第一航廈與第二航廈。圖／機場公司提供
機場捷運疏運期間A1台北車站到桃園機場，提早增開班次直達第一航廈與第二航廈。圖／機場公司提供

配合春節疏運，桃園機場預估平均每日有14萬人次出入境，機場公司指出，機場捷運自1月24日到2月2日共計10天，A1台北車站到桃園機場直達車提早於清晨5點與5點30分加班發車，從A1站出發中間不停靠，直接開往第一航廈與第二航廈，時間為35分鐘，A1台北車站的市區預辦登機服務，也同步提早於清晨4點30分開始，讓旅客出國順暢。　

在聯外交通國道客運巴士部分，機場公司也說，大有巴士1962往板橋、1968往新店，1月29日至1月31日調整約每小時一班；統聯客運1661A往宜蘭1月20日至1月24日、1月27日至1月31日從宜蘭發車前往機場，於上午6點30分增開一班；國光客運1860A往台中，1月16日起前往機場加開晚間8點10分、9點10分兩班，離開機場增開深夜11點30分、0點20分、1點20分、1點50分共4班。

另外，機場公司指出，桃機與日本出入國在留管理廳合作實施「台日機場入境事先確認」作業，實施首日1月16日自至下午2點30分，共執行IT236、JX846、IT218、IT252、CI178共5個航班，近千名旅客在桃園機場候機室就已預先確認入境資料，加速赴日後的通關審查作業。

機場公司表示，至作業日期2月12日結束前，搭乘中華航空、長榮航空、星宇航空及台灣虎航，前往日本函館、旭川、秋田、仙台、福島、新潟、小松、高松、岡山、茨城、宮崎、熊本及鹿兒島，共計13個機場、16航班的旅客，適用對象為從台灣出發至入境日本「短期滯在」的特定航班旅客，都可選擇參加。

日本 桃園機場

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