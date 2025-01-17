基隆港進出外籍客創歷史新高 德國客較疫前成長420.4%

國際郵輪復甦力道強勁，根據台灣港務公司基隆分公司統計，去年郵輪共計331艘次、旅客78.7萬人次，雖僅達疫前高峰83%，但其中外籍旅客人次已先創歷史新高，達26.6萬人次，突破2018年25.7萬人次天花板，外籍旅客前4名依序為日本、美國、韓國及德國，其中，德國旅客較疫情前2018年成長420.4%，潛力驚人。

港務公司指出，基隆港進出的外籍旅客，依人次前4名為日本13.75%、美國4.9%、韓國2.9%、德國2.8%。其中日本籍旅客主要來自於地中海榮耀號冬季開航的42艘次，及公主郵輪鑽石公主號4艘次，總計較2018年高峰成長67.4%。

港務公司表示，美國向來為全球第一大客源市場，搭乘郵輪至全世界港口均名列前茅，造訪台灣旅客人次數與2018年相較微幅成長9%，大致維持穩定。韓籍郵輪旅客與2018年相較成長205.1%，前景看好，主要受惠於韓國旅行社包租歌詩達莎倫娜號造訪。台韓兩國經濟水準相當、地理位置相近，未來市場成長空間極大，今年已兩度接觸樂天旅遊，期望增加台韓航線郵輪。

港務公司指出，德國為歐洲第一大郵輪客源市場，疫情前以赫伯羅德郵輪（Hapag-Lloyd Cruises）、愛達郵輪（AIDA Cruises）、鳳凰冷泉郵輪（Phoenix Reisen）等三家德國航商不定期輪靠為主，疫情解封後，同以德國市場為主的途易郵輪（TUI Cruises）新增台灣航線，四箭齊發帶動德籍旅客較2018年成長420.4%。

港務公司表示，就外籍郵輪旅客來臺旅遊模式而言，可區分為「船進船出」、「船進機出／機進船出」兩種模式。2024年「船進船出」部分共計22萬8539人次，較2018年成長4.5%，為基隆港外籍旅郵輪旅客創歷史新高主因。「船進機出／機進船出」共計3萬7795人次，較2018年稍微減少0.8%。

港務公司指出，為鼓勵業者拓展「船進機出／機進船出」客源、提高外籍郵輪旅客在台期間的人均消費，港務公司2025年加碼推出費率優惠，母港作業郵輪搭載外籍旅客數達全船旅客數30%者，船方可享每位旅客減免100元旅客服務費優惠，且可與其他優惠方案併用。

港務公司表示，展望2025年，國際郵輪已預報472艘次，郵輪旅客人次預計可達86.1萬，較2024年人次成長約9.5%，基隆港將持續與交通部觀光署、北北基地方政府合作行銷在地觀光，並持續優化碼頭硬體設施、提供獎勵優惠，爭取更多郵輪靠泊挹注臺灣觀光產業。