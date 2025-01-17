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青少年自殺死亡率攀升 民團：3次心理諮商是基本應延續

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
敦安社會福利基金會董事暨執行長楊聰財表示，台灣青少年自殺死亡了持續攀升，2023年每10萬人達5.5人，是歷年新高，心理諮商方案應常態化，才能減少憾事。記者林琮恩／攝影
敦安社會福利基金會董事暨執行長楊聰財表示，台灣青少年自殺死亡了持續攀升，2023年每10萬人達5.5人，是歷年新高，心理諮商方案應常態化，才能減少憾事。記者林琮恩／攝影

去年兒少自殺、墜樓事件頻傳，敦安社會福利基金會今公布「2024年十大青少年心理健康新聞事件選拔」，將10大類新聞歸類為心理健康新聞、數位性暴力新聞、校園暴力新聞三大類。基金會董事暨執行長楊聰財表示，台灣青少年自殺死亡了持續攀升，2023年每10萬人達5.5人，是歷年新高，心理諮商方案應常態化，才能減少憾事。

衛福部統計，台灣0至24歲青少年自殺率持續攀升，不僅寫下新高，15至24歲族群自殺死亡率更是達到每10萬人10.9人之多，為歷史新高，自殺已成青少年十大死因第二位，僅次於意外死亡。

楊聰財表示，衛福部推動15至45歲3次免費諮商，是正確政策方向，青少年接觸第一線專業人員後，可再轉介醫療等資源協助。

不過，衛福部心理諮商方案目前是計畫性補助。楊聰財表示，面對全球數位化、人工智慧（AI）浪潮，有情緒困擾、自殺自傷傾向的青少年個案只會增加不會減少，3次諮商是最低標準，應該成為國民健康的基本需要，且必須穩定延續，不可因為經費問題斷炊，「青少年經常有苦難言，必須有人傾聽。」

青少年也需要陪伴，但台灣家長重視學業教育，楊聰財表示，比起注重智育，家長應該從生理、心理、環境與靈性上加以改善；調查顯示，台灣青少年普遍睡眠不足，加上常吃不營養的食物如珍珠奶茶等，容易造成身心發展困難，較少吃蛋白質、不飽和脂肪酸、香蕉、牛奶等健康食物，「將來要付出好幾倍代價。」

楊聰財說，臨床上遇到的青少年個案，在生活中遇到的問題不外乎學業成績、人際互動、霸凌、數位性暴力等，而家庭衝突也是導致青少年心理健康問題的重要因素之一，許多家長認為小孩交給學校就好，導致家庭功能不彰，孩子在家不被理解，就在外跟朋友喝酒抽煙，或使用毒性物質，最終變成惡性循環。

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死亡率 衛福部

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