影／讓旅客感受過年氣息 采盟在桃機舉行大型揮毫活動

每年農曆春節前夕桃園機場的采盟免稅店依照往例舉辦大型揮毫活動，邀請書法名家們提筆揮毫寫春聯，不僅象徵著汰舊換新對美好未來的祝願，也充分展現了傳統華人文化精湛的藝術與文學。

現場活動吸引不少旅客駐足欣賞，由渡邊秀碩先生帶領台灣墨秀書道會全體師生於現場大展傳統書藝，即興揮毫寫春聯分送給中外旅客，並且在春節期間於第二航廈D區台灣好廣場設有旅客揮毫體驗區，讓旅客們在機場內就能感受到台灣濃厚的人情味，以及藝術、節慶與文化生活相互結合的趣味與感動。

今天活動更邀請到國際書法大師張炳煌大筆揮毫，也示範運用科技的智慧e筆在iPad 上揮毫，讓旅客即時於手機上同步擁有電子賀卡。