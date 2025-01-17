花蓮港漂流木變特色小物 製成聞香包、手機架

去年11月天兔颱風來襲，花蓮港湧入大量漂流木，花蓮港務分公司打撈後，再生利用製成聞香包、手機架、筆架等特色小物，兼具實用與環境教學。

台灣港務公司今天舉行例行記者會，介紹各港口營運情形，其中花蓮港務分公司分享資源再利用的案例。

花蓮港務分公司指出，民國113年11月15日天兔颱風來襲，大量漂流木流進花蓮港，為避免影響船舶航行安全，立即與當地漁民一起打撈，持續3天共打撈約400噸漂流木。

花蓮港務分公司說，經檢視後，將部分仍有價質的漂流木經由工匠設計與巧手打造，轉變為具有實用性的特色小物，包括聞香包、筆架、手機架等。

花蓮港務分公司表示，這些特色小物將用於花蓮港環境教育園區的學員教學，教導環境變遷、環境永續與資源再利用。