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恆春出現鼬獾狂犬病 1/23有免費疫苗快施打

中央社／ 屏東縣17日電

今年1月屏東縣恆春鎮山海里出現狂犬病陽性鼬獾，所幸沒有抓咬傷人；屏東縣動物防疫所與恆春鎮公所提供免費狂犬病疫苗，23日在山海活動中心施打，呼籲飼主把握機會。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，1月在恆春鎮山海里發現的鼬獾已經死亡，所幸並無抓咬傷人，經防疫人員採檢送驗，驗出狂犬病陽性；23日下午1至3時在恆春鎮山海活動中心免費施打犬貓狂犬病疫苗；另外，3月初開始在恆春鎮各里密集巡迴施打免費狂犬病疫苗，詳細場次資訊將於官方網站釋出，民眾可多加利用。

動防所提及，近年野生動物狂犬病疫情持續擴散，若民眾發現死亡食肉目野生動物，如鼬獾、白鼻心、食蟹獴等，要通報動物防疫所送驗，可電洽08-7224109，或上「屏東縣動物防疫所官網-狂犬病專區」查詢。

動防所說，目前台灣狂犬病疫情侷限於鼬獾、白鼻心等野生動物，民眾遵守「二不一要」原則，共同防範狂犬病，不接觸野生動物、不棄養寵物、要每年帶犬貓及人工飼養的食肉目動物注射狂犬病疫苗，以確保家中毛小孩及自身安全。

動防所呼籲，若未每年替家中飼養的犬貓或食肉目動物完成狂犬病疫苗注射，將依動物傳染病防治條例處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

動物 屏東縣政府 狂犬病疫苗

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