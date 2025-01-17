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打造日本瀨戶內海藝術季 秋元雄史南美館將辦展

中央社／ 台南17日電

打造日本瀨戶內海藝術季的國際知名策展人秋元雄史，今天和台南市美術館簽約合作，預定10月在南美館推出「2025日本當代工藝與藝術」展，呈現跨領域藝術交織出的獨特面貌。

曾任日本金澤21世紀美術館長的秋元雄史，今天和南美館董事長、台南市副市長趙卿惠簽約合作，預定10月推出「2025日本當代工藝與藝術」展，這項展覽也是南美館2025年度國際展覽計畫之一。

南美館表示，秋元雄史是國際知名策展人，他和團隊是日本瀨戶內海藝術祭重要推手，將沒落小島的直島蛻變成聞名全球的藝術之島。

南美館新聞稿指出，展覽計畫根植於台南市與日本金澤市兩座文化工藝氣息濃厚的城市交流，南美館去年舉辦雙城論壇，碰撞工藝與藝術，更加深雙方文化連結，開啟工藝發展新對話與合作。

台南市和金澤市在工藝領域深度互動，共同致力於工藝未來探索與創造，南美館希望進一步擴大雙城合作文化影響力，讓工藝與藝術對話更深遠，決定邀請秋元雄史策畫打造「2025日本當代工藝與藝術」展（暫定展名）。

南美館表示，秋元雄史近年推廣日本工藝走向未來，今天場勘南美館時，也帶領日本北陸工藝節計畫總監及協同策展人薄井寬、高山健太郎，這2人也是日本NPO法人趣都金澤的管理總監與成員。

南美館期許透過秋元雄史獨到策展視角，讓工藝與藝術再度共同編織令人期待的展覽，和大眾分享工藝世界強大藝術文化美感。

台南 日本

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