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現烤店虎皮蛋糕布滿疑似發霉黑點 南市衛生局稽查

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
民眾反映買到的麵包疑似發霉，南市衛生局稽查烘焙坊。圖／台南市衛生局提供
民眾反映買到的麵包疑似發霉，南市衛生局稽查烘焙坊。圖／台南市衛生局提供

台南市家長投訴到一家麵包店，買到的虎皮蛋糕上面有一點一點的黑色霉點，疑似發霉，衛生局往店家稽查後，因業者尚無法出具從業人員健康檢查，要求業者限期改善。

衛生局表示，接獲民眾於社群媒體反映烘焙業者所製售麵包疑似發霉一事，派員前往該業者食品作業場所稽查，現場查核其食品作業場所，業者尚無法出具從業人員健康檢查，不符合食品良好衛生規範準則之規定，已責令業者限期改正，倘屆期複查未改善，依法可處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

有其他麵包店師傅表示，一般坊間的蛋糕店，不太會再去放防腐劑，原則上都是3天以內把它吃完，但是你最好買回家就是冰起來。

衛生局提醒業者，依據食品安全衛生管理法第8條第1項規定，食品業者之從業人員、作業場所、設施衛生管理及其品保制度，均應符合食品之良好衛生規範準則。

衛生局長李翠鳳強調，烘焙業者應落實自主管理，經常檢視食品製作過程及保存條件，防止食品有變質或微生物滋長問題，以確保所供應食品之衛生安全，民眾若有任何食品安全衛生問題，歡迎撥打消費者服務專線電話：0800-285000，將有專人為您服務。

衛生局 食品安全 麵包

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