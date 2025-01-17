楊大正扮打火英雄 音樂劇火神的眼淚4月登場

改編自公視同名影集「火神的眼淚」音樂劇即將在今年4月起演出，今天包括滅火器樂團主唱楊大正、方宥心等21名演員高唱音樂劇序曲「我不是英雄」，透過演出向全體消防英雄致敬，氣勢動人。

音樂劇「火神的眼淚」由黃致凱擔任編導，並與屢獲金馬獎提名的瘋戲樂工作室藝術總監王希文聯手製作。黃致凱表示，選在1月19日消防節前夕首度舉行記者會，希望向打火英雄致敬。

「火神的眼淚」音樂劇劇情講述消防員楊大正飾演的林義陽在一場震撼全城的大火中殉職，留下愛人、家人與同事沉痛追憶。隨著追思會展開，眾人逐漸發現事件背後的不尋常之處，逐步揭開殉職背後的6大謎團。

黃致凱分享，「電視影集寫實，音樂劇則透過歌曲放大角色內心的感受；透過歌曲與舞蹈等渲染，看見角色的內心世界。」黃致凱表示，這齣音樂劇講的不只是打火英雄的故事，「最終也是分享人生而為人的意義，人究竟為何而活。」

對於外界最好奇的「火」要在舞台上如何呈現，黃致凱說會以「火焰歌隊」的藝術形式呈現，「舞台上會有救護車穿梭，高空救援場景到直升機、雲梯車，讓觀眾感受打火弟兄的任務繁重。」黃致凱也透露音樂會最後也將會打上所有為打火犧牲的英雄名字，「因為這些名字都不應該被忘記。」

音樂創作王希文表示，很期待台灣自己好的IP可以轉化，這次合作令人雀躍。楊大正則是獲金鐘獎最佳男配角後首部音樂劇作品，他將飾演電視劇版劉冠廷角色「林義陽」；歌手出身的是元介首次挑戰音樂劇，王為在劇中飾演電視劇版温昇豪的角色「邱漢成」，周家寬則飾演電視劇版林柏宏的角色「張志遠」。

今天記者會在台北市政府消防局第四大隊士林中隊劍潭分隊舉行，包括前立法院長王金平、台北市政府消防局副局長許志敏、新北市消防局特搜大隊組長周祐陞等都到場支持。王金平表示，自己是中華民國義勇消防聯合總會理事長，已認養高雄公益場次，希望號召企業界共襄盛舉，讓警義消與家屬免費觀賞。

「火神的眼淚」音樂劇將於4月27日起在北中南三地巡迴演出。