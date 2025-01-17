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陳文良執導《家園不遠》致敬臺灣新移民 TaiwanPlus首播

聚傳媒／ 記者孟淑華報導
圖／《家園不遠》敘述跨文化新移民來臺灣的奮鬥故事。(圖由導演陳文良提供)
圖／《家園不遠》敘述跨文化新移民來臺灣的奮鬥故事。(圖由導演陳文良提供)

一部由印尼裔臺灣電影導演陳文良（Martin Rustandi）所執導的全新原創紀錄短片影集《家園不遠》（Not Far From Home），將於1月21日(農曆新年前夕)在TaiwanPlus首播。陳文良以其獨特的敘事手法和新穎視角，為觀眾呈現鮮為人知的移民故事，帶來耳目一新的紀錄片體驗。

這部全長五集的影集，深入探討印尼移民在臺灣的生活，揭示他們的挑戰、成功以及對歸屬感的追求。陳導演將電影藝術與人物故事結合，呈現出深受臺灣多元文化影響的社群

    導演陳文良畢業於臺灣藝術大學，以其生動精巧且富有藝術性的敘事風格著稱，熱衷於發掘日常生活中的非凡故事，激發共鳴與文化交流。作品包括 《逆者》(The Road Less Traveled)、《逆戰》(The Machine)等。

陳文良的新作《家園不遠》首次與臺灣首家國際影音媒體TaiwanPlus合作，每集播出時長約30分鐘，1月21日晚上六時首播，後續於每週二更新一集。該片呈現移民的獨特的故事，讚頌堅韌、文化融合和社群精神。陳導演全新定義敘事方式，展現創新的藝術視角，結合紀錄片的真實性，深入描繪印尼移民社群在臺灣的生活、挑戰與成就。

《家園不遠》的敘事巧妙地將視覺敘事與人物驅動的洞察交織，突顯那些常被忽視的聲音。導演陳文良表示，作為一名移民及導演，這部作品是我對離開故鄉、在異國建立新生活的探索。藉由故事敘述，跨越文化差異促進相互理解，盼能引起觀眾共鳴。陳文良特別感謝 TaiwanPlus的支持，提供播放平台，讓更多觀眾能看到該作品展現的移民韌性及文化特色，並頌揚彼此共同擁有的人性精神。

圖／《家園不遠》導演陳文良。(圖由導演陳文良提供)
圖／《家園不遠》導演陳文良。(圖由導演陳文良提供)
圖／《家園不遠》呈現印尼移民學習臺灣文化。(圖由導演陳文良提供)
圖／《家園不遠》呈現印尼移民學習臺灣文化。(圖由導演陳文良提供)

聚傳媒

印尼 新移民 社群

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