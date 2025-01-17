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「心繫鄉親、健康同行」 三總攜企業捐AI心電圖系統

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
陳元皓今天受邀出席新竹縣政府舉辦的，「心繫鄉親，健康同行」新型智慧心電圖篩檢啟動捐贈記者會。圖／三總提供
陳元皓今天受邀出席新竹縣政府舉辦的，「心繫鄉親，健康同行」新型智慧心電圖篩檢啟動捐贈記者會。圖／三總提供

三軍總醫院院長陳元皓今出席，新竹縣政府新型智慧心電圖篩檢啟動捐贈記者會，14台心電圖機將分送至縣內各衛生所，這套由醫院與國防醫學院共同開發的AI心電圖系統，將進行1年試辦，盼藉此讓更多高風險患者及早接受診斷與治療，進一步降低心血管疾病的發生率，過去在小琉球和苗栗、台東等地的經驗，都成功找出10%左右的高風險族群。

陳元皓今天受邀出席新竹縣政府舉辦的，「心繫鄉親，健康同行」新型智慧心電圖篩檢啟動捐贈記者會，共同見證人工智慧心電圖篩檢服務啟動儀式，會中特別感謝對這項計畫的支持與技術協助的夥伴們，大家的善舉除對醫療體系的肯定外，更是為新竹縣民眾健康提供更佳的保障。  

小琉球面臨著老年人口比例高、醫療資源相對不足的挑戰，當地居民普遍缺乏對疾病風險的認識，尤其是在心血管疾病的早期識別上困難重重，三總2023年在當地，推動一項社區人工智慧心電圖健康篩檢計畫。

這項計畫結合了簡便、快速且準確的心電圖篩檢工具和AI系統，成功篩檢了將近1200位居民，其中發現10%的民眾屬於高風險族群，不僅及早發現了潛在的心血管危險，還根據AI分析結果，協助居民進行後續的醫療評估與治療。

此外，過去一年多來，在苗栗和台東也篩檢了將近1萬人，一樣發現將近10%的高風險民眾，充分說明人工智慧技術能夠有效提升基層醫療的篩檢效率，讓有潛在心臟疾病患者受到即時的治療。

三總表示，這套成功經驗將被延伸到新竹縣，透由范良孚董事長慷慨捐贈的14台心電圖機，分送至新竹縣各衛生所，結合三軍總醫院與國防醫學院共同開發的AI心電圖系統，藉由廣達公司提供的技術支持，進行為期一年的試辦計畫，許耀明顧問慷慨捐贈的AI分析費用，更是為這項計畫提供了強而有力的保障。

這些心電圖機與AI系統的引入，將使新竹縣的居民能夠在基層就享受到高科技醫療服務，期望透過這一試辦計畫，能讓更多高風險患者及早接受診斷與治療，進一步降低心血管疾病的發生率，減少家庭與社會的醫療負擔，三軍總醫院期待未來能有更多這樣的合作機會，為台灣的基層及偏鄉醫療與公共健康做出貢獻。

三軍總醫院院長陳元皓（右）今天出席，新竹縣政府新型智慧心電圖篩檢啟動捐贈記者會。圖／三總提供
三軍總醫院院長陳元皓（右）今天出席，新竹縣政府新型智慧心電圖篩檢啟動捐贈記者會。圖／三總提供
三總表示，這些心電圖機與AI系統的引入，將使新竹縣的居民能夠在基層就享受到高科技醫療服務。圖／三總提供
三總表示，這些心電圖機與AI系統的引入，將使新竹縣的居民能夠在基層就享受到高科技醫療服務。圖／三總提供

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