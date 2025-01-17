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「一夜暴富、提錢退休」成真！ 年前台東開出今彩539頭獎800萬

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東一家彩券行昨晚開出今彩539頭獎，幸運兒中得800萬元獎金。有趣的是這家彩券行幾天前才剛搬家換風水，並在店外製作醒目的「一夜暴富、提錢退休」招牌來吸引人氣，果然真的有人中頭獎。記者尤聰光／攝影
台東一家彩券行昨晚開出今彩539頭獎，幸運兒中得800萬元獎金。有趣的是這家彩券行幾天前才剛搬家換風水，並在店外製作醒目的「一夜暴富、提錢退休」招牌來吸引人氣，果然真的有人中頭獎。記者尤聰光／攝影

台東一家彩券行昨晚開出今彩539頭獎，幸運兒中得800萬元獎金。有趣的是這家彩券行幾天前才剛搬家換風水，並在店外製作醒目的「一夜暴富、提錢退休」招牌來吸引人氣，果然真的有人中頭獎。民眾開玩笑說，「注意親朋好友誰退休了」。

台彩公司昨晚開第114000014期今彩539獎號，依序分別為09、13、23、29、34號，全台開出2注，其中1注就開在台東正氣路上的一間彩券行。店家工作人員表示，他們才剛搬家不久換風水，想不到就開出頭獎，但不知道是誰中獎，都有機會。

這家彩券行特別的是外頭招牌寫著「一夜暴富、提錢退休」的字眼，不僅直白，也醒目，許多路過民眾很難不被吸引，尤其即將過年了，紛紛走進去試手氣。有人說「中了就退休去圓夢」，也有人開玩笑說，「注意親朋好友誰退休了」。

另在博愛路一家彩券行，今天也刮出2000元刮刮樂100萬大獎，老闆說，中獎是一位中年婦人，也是老顧客，刮中當下直接開心的跳起來，還把刮刮樂留在店裡，表示晚點再來兌獎。現場不少顧客聽聞都說好羨慕。

彩券行 退休

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