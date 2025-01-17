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長者DNR簽署率僅15% 民團調查：人際互動佳長者意願更高

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
蓮花基金會董事長黃宗正表示，經濟能力愈好的長者，經常參與人際活動、重視心理健康的民眾，例如常參加社區課程或擔任志工者，簽署DNR及預立醫療決定比率高。記者林琮恩／攝影
蓮花基金會董事長黃宗正表示，經濟能力愈好的長者，經常參與人際活動、重視心理健康的民眾，例如常參加社區課程或擔任志工者，簽署DNR及預立醫療決定比率高。記者林琮恩／攝影

經由預立醫療諮商，簽署預立醫療決定，民眾可避免疾病末期面臨維生醫療情況，但根據衛福部統計，截至目前全台僅9萬5097人簽署。蓮花基金會今天公布全台首份高齡民眾「樂活與終活準備」調查，發現平時參與人際、心理狀況較好的民眾，簽署拒絕心肺復甦（DNR）與預立醫療決定比率較高，是提高簽署率關鍵。

該調查名為「晚美人生大調查」，對象是50至90歲中高齡族群，除本人填答外，也由家屬代為回覆，共收集3217份樣本。其中「樂活」調查面向包前生理、心理、人際、靈性、經濟、老年友善環境準備情況，「終活」則是調查民眾對於自然死亡、DNR、預立醫療決定、預立遺囑等準備現況。

調查結果顯示，長者樂活面向準備以生理與經濟程度最高，分別達59%、54.6%，達成率最低的是人際實踐僅25.1%，心理面向僅47.2%，靈性面向僅45.9%；終活方面9成受訪者認同自然死理念，但行動明顯不足，僅15%完成DNR簽署，預立遺屬比率僅12%，預立醫療決定約13%，但不分民眾難以區分DNR及預立醫療決定差異，數字有討論空間。

蓮花基金會董事長、台大醫院精神醫學部主任黃宗正表示，團隊深入分析調查結果，發現經濟能力愈好的長者，愈不願意簽署DNR及預立醫療決定，但願意簽署一般遺囑，經常參與人際活動、重視心理健康的民眾，例如常參加社區課程或擔任志工者，簽署DNR及預立醫療決定比率高，可見有錢人重視身後事及養生，希望繼續活下去。若以性別區分，男性簽署DNR、預立醫療決定比率，顯著低於女性，女性簽署遺囑的比率，則顯著低於男性。

黃宗正說，2021年老年人口約占18%，缺花費健保醫療支出41%，其中有關生命末期的醫療花費占比約10%，且民眾生命最後的7至8年都在疾病痛苦中度過，邁入超高齡社會，高齡人口超過20%，推動善終是當務之急。

「預立醫療決定簽署情況不佳，更應該重視人際、心理層面。」黃宗正說，國內應加強推廣讀數會、志工活動等，提升中高齡族群人際實踐與終活準備，並透過教育課程，幫助民眾了解DNR、預立醫療遺囑，降低認知不足的障礙；針對男性女性在DNR、預立醫療遺囑簽署比率不同，則可由性教育著手改善。

安寧緩和醫學會理事長、台大醫院家庭醫學部主任程邵儀表示，台灣預立醫療決定簽署率不到人口1%，但去年起衛福部提供符合資格的住院病人免費預立醫療諮商，讓簽署人數提升，去年一年內就完成2萬5千人簽署，不過，根據研究，討論預立醫療諮商的最佳時間，是在身體健康時開始討論，不是等到住院才開始，應透過全民教育，甚至醫師教育，提升善終觀念。

花基金會今天公布全台首份高齡民眾「樂活與終活準備」調查，發現平時參與人際、心理狀況較好的民眾，簽署拒絕心肺復甦（DNR）與預立醫療決定比率較高，是提高簽署率關鍵。記者林琮恩／攝影
花基金會今天公布全台首份高齡民眾「樂活與終活準備」調查，發現平時參與人際、心理狀況較好的民眾，簽署拒絕心肺復甦（DNR）與預立醫療決定比率較高，是提高簽署率關鍵。記者林琮恩／攝影

DNR 台大醫院 立遺囑

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