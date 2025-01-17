在宅急症照顧擴大 Q2納安寧個案、颱風天加碼護理費

隨著邁入超高齡社會，衛福部將再擴大在宅照顧，衛福部健保署長石崇良表示，今年第二季將擴大到安寧病人，並且現有針對感染症患者的在宅急症照顧的護理費在假日、颱風天會加成給付，並且肺炎、軟組織感染收案目標天數將放寬，舒緩團隊治療壓力。

健保署自去年7月實施「在宅急症照護試辦計畫」，若是居家照護個案、長照機構民、急診感染症等三類患者，發生肺炎、尿路感染、軟組織感染時提供「在宅照護」，不需要再跑醫院住院。收案天數去年分別為肺炎目標9天，上限14天；尿路感染目標7天，上限9天；軟組織感染則是目標6天、上限8天。

石崇良說，肺炎及軟組織的收案天數今年起放寬，希望可以舒緩醫院收案治療的壓力。肺炎患者目標天數提升到10天，意即1至10天支付點數為3734點，11天開始變成2800點，上限14天；軟組織感染則是將目標天數改為7天、上限9天，第1至7天為3105天，第8至9天為2329天。

石崇良強調，縱使收案天數調整，仍比住院平均天數短，住院一般需要10至14天。若超過上限天數將回歸居家照護的模式給付。

石崇良表示，在宅急症照顧目前推動已達半年，若是收案對象有需要護理人員居家訪視不分颱風、假日，因此針對每日護理費從今年開始針對假日加成給付20%、颱風等天災停班加成50%。目前僅為草案規畫，預計在過年後公告，但正式生效的給付將回溯至今年1月1日。

另外，根據統計，截至2023年安寧服務人數中，安寧共照人數最多有6萬3943人、安寧居家為1萬8057人、住院安寧為1萬5880人，合計7萬7837人。平均每人照顧天數也是安寧共照最多高達14天，住院安寧則為12.8天，安寧居家最低為7.8天。

依健保署解釋，安寧共照患者是住院中的重症末期病人，因有安寧療護服務需求，但無法入住安寧病床時，可由安寧共同照護醫療團隊，提供安寧療護服務。石崇良表示，今年第二季將擴大安寧病人的急性狀況納入在宅照顧範圍，如電解質不平衡、輸血等。