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推預立醫療決定 邱泰源：理想是擴大補助全民參與

中央社／ 台北17日電

民團調查發現，50歲以上9成民眾認同自然死，但預立醫療決定（AD）者不到1%。衛福部長邱泰源今天說，理想上一定要擴大補助對象，最好是全民參與，會請健保署持續推動並擴大。

台灣自2019年1月6日起施行病人自主權利法，立法核心精神是希望當病人走到生命末了，保障善終權利，也尊重醫療自主，目前約9.5萬人在健保卡完成預立醫療決定（AD）的意願註記，不到總人口1%。

隨著台灣正式進入超高齡化社會，蓮花基金會董事長、台大醫院精神醫學部醫師黃宗正今天在記者會中公布「晚美人生大調查」報告，聚焦50至90歲中高齡族群的樂活與終活準備。

黃宗正指出，2021年老年人口約18%，就已占健保醫療支出41%，且平均壽命80.9歲，「健康餘命」卻僅73.3歲，換言之，生命中最後的7到8年都在病苦依賴中度過，如今台灣老年人口已來到20%，顯見善生善終重要性。

基金會在去年6到8月間，針對年齡50歲以上民眾，透過電訪（市話隨機抽樣）和網路問卷2種方式進行調查，每種方式又分為自己回答與代理回答，其中電訪樣本分布12個縣市、網路20個縣市，共收集3217筆有效樣本。

黃宗正說，調查顯示，雖然有9成受訪者認同「自然死」的理念，實際行動卻明顯不足，只有15%完成DNR（不施行心肺復甦術）簽署，預立醫療決定（AD）更低，衛福部數據顯示不到1%，而簽署率偏低的原因包括不清楚DNR/AD、不想簽、家屬無法配合、費用考量等。

現行規定簽署AD前，必須先進行預立醫療照護諮商（ACP），目前各醫院ACP門診每人自費約新台幣3000元上下。

邱泰源會後接受媒體聯訪針對費用部分說明，由於每次ACP要出動一整個專家團隊，涵蓋醫護、心理師等不同領域，考量醫院成本，收費落在3000元左右較合理，「價格確實讓民眾裹足不前」。

所以從去年7月起，邱泰源表示，健保已針對末期病人等特定對象提供健保給付，理想來講一定要擴大對象，最好是全民接受ACP都由政府補助，花一點錢讓民眾在健康時就來思考這件事情，而不是等到病重沒力了才在談，這樣不夠精準。

邱泰源強調推動AD的重要性，舉例如發生意外送到醫院時，若不清楚患者意願，程序上就是插管、壓胸、心肺復甦等，就算病得很嚴重，現在科技已能做到留著心跳加上人工呼呼，送到加護病房，但這可能只是在延長瀕死過程，並不是延長自然生命，以前他會說這是「死亡套餐」，耗費龐大醫療資源外，且可能排擠真正需要使用加護病房的患者。

邱泰源重申，這叫做健康投資，對健保花費不多，以後創造的節省醫療資源、尊重生命，特別是末期生命追求善終，可望真正落實，會請健保署繼續推動並擴大補助計畫。

健保署 邱泰源

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