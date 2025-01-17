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酷航開航新加坡直飛維也納 停飛柏林

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導

新加坡航空集團旗下的低成本航空公司酷航Scoot宣布將開通兩個全新航點，分別從新加坡飛往奧地利維也納與菲律賓伊洛伊洛市。

酷航預計自今年6月3日起，開航新加坡—維也納，以波音787-8夢幻客機執飛，設有兩個艙等，可容納329名乘客，每周飛3班。

4月14日起，開航新加坡—伊洛伊洛，以巴西航空工業公司Embraer E190-E2客機執飛，可容納112名乘客。開航之初每周飛2班，計畫6月起逐步增加至每周4班。

酷航執行長湯康莊（Leslie Thng）表示，作為唯一一家提供新加坡與維也納之間直飛航班的航空公司，很高興從6月開始推出新服務，正好趕上夏季旅遊旺季。另外，隨著直飛伊洛伊洛市的航班的推出，也希望激勵旅客探索東南亞的更多城市，並開啟嶄新的旅行體驗。

目前台北經新加坡飛往維也納和伊洛伊洛市的航班已開放預訂，旅客可透過酷航官網、手機App以及坊間各大旅行社進行預訂。從台北出發經新加坡轉機飛往維也納，經濟艙單程最低含稅價9300元起；台北出發經新加坡轉機飛往伊洛伊洛市，經濟艙單程最低含稅價新台幣4675元起。

除了新增2個航點，酷航因應市場需求並優化機隊部署，調整航線網絡，飛往柏林的服務將於3月28日最後一班航班後暫停，飛往中國濟南的服務將於2月28日最後一班航班後暫停。

新加坡航空 維也納 酷航

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