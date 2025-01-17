5人有1人B型肝炎帶原 老婦未定期追蹤出現黃疸...已肝癌第2期

73歲王姓老婦是B型肝炎帶原者，但她從未定期追蹤，直到出現嘔吐及皮膚黃疸等症狀才就醫，發現已是肝癌第二期。大千綜合醫院肝膽腸胃科醫師李斯凱表示，台灣約有300萬名B型肝炎帶原者，民眾應重視定期追蹤的重要性。

李斯凱指出，這名病患除嘔吐及皮膚黃疸，還出現食慾下降、皮膚搔癢等症狀，體重也減輕3公斤；經腹部超音波檢查，發現她的肝右葉有顆10公分大的腫瘤，再安排腹部電腦斷層掃描，確診為肝細胞癌第二期，且腫瘤已壓迫到肝內膽管，接受體內引流治療，並安排進行肝臟切除手術，術後恢復良好，必須持續門診追蹤。

他指出，B型肝炎是由B型肝炎病毒所引起的肝臟疾病，具有高度傳染性，可在人體外存活至少7天，這段期間仍具有傳染力。主要傳染途徑包括母嬰垂直傳染（懷孕期間從帶原母親傳給胎兒、分娩過程中的接觸傳染），其次為血液接觸傳染（共用針頭或注射器具、接觸被汙染的醫療器材、輸用未經篩檢的血液製品、未經消毒的器具進行穿耳、紋身等）；另外為體液傳染（性行為接觸、開放性傷口的體液接觸、與感染者共用個人衛生用品，如牙刷、刮鬍刀）。

李斯凱表示，在台灣每5個成年人中就有一人是B型肝炎帶原者，比率約為15至20%之間。雖然驗出B型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）呈陽性，並不能直接判定肝臟受損程度，但大致可分為4類，分別是「不活動型帶原者」這類病人的肝功能及腹部超音波檢查都呈現正常；「慢性肝炎病人」患者GOT、GPT指數會異常且有起伏變化；「肝硬化病人」需要透過腹部超音波或肝穿刺確診；「肝癌病人」需透過血中胎兒蛋白檢驗及腹部超音波檢查來診斷。