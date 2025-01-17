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第一名不是雙眼皮！2024年醫美最夯修修臉五官TOP 10

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愛美不限年齡，自信更光采

醫美療程從臉部細節雕塑，如眼部、鼻部、下巴，到全臉輪廓調整與皮膚質感改善，展現出全面性與精緻化的發展趨勢，滿足現代人對自然美感與五官協調性的雙重追求，《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，揭曉2024年最受網友關注的修修臉部位TOP 10，從數據中一探大眾對美的關注焦點。

根據大數據股份有限公司發布的《2024年醫美洞察 – Z世代比你想的更愛美！》產業趨勢報告指出，Z世代2024上半年對醫美話題的討論聲量成長了38.48%，其中，年輕人常用的社交平台Threads，有關微整形的討論更激增17.6倍，一起來看看10大討論度最高的五官部位是哪裡吧！

本文依據網路社群的討論數據做撰寫，不代表任何推薦立場。任何手術或療程均有風險存在，實際請由診所醫師評估。

No.10 額頭

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多數人過去普遍認為大眼睛、鼻子挺才是美麗的標準，臉部只要有這些特徵就足夠吸引目光。現代的審美趨勢更注重整體的和諧感，其中，額頭的比例與線條逐漸成為關鍵。對一些人來說，天生額頭扁平或凹陷，抑或隨著年齡增長，因膠原蛋白流失導致額頭出現細紋與鬆弛，可能使整體氣質顯得疲憊，甚至略顯老態。

常見的豐額方式包括玻尿酸填充、自體脂肪移植，以及膠原蛋白增生劑，這些方法能修飾額頭形狀，使其更圓潤飽滿；不過，過度拉緊額頭可能導致表情僵硬、眉毛位置異常，甚至引發疤痕增生或外觀不自然，因此療程應注重自然協調，而非盲目追求飽滿或緊緻，網友分享「額頭確實要選支撐性高一點的材質，會比較立體好看」；也有網友認為「覺得額頭真的是填充物打起來最假、不好看的部位」。

No.9 嘴、人中

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嘴唇在面相與氣質中扮演重要角色，不僅影響表情與親和力，還關聯著個人的性格印象與自信展現。並非每個人天生都有理想的唇形，有人嘴唇較薄，笑起來少了神采；也有人嘴角微微下垂，表情顯得嚴肅或缺乏親和力，網友困擾表示「嘴唇感覺總是很乾扁，看起來就是苦命兼苛薄」、「嘴唇太薄，所以笑起來整個上唇不見變得很醜」。

豐唇被視為性感與魅力的象徵，以好萊塢女星安潔莉娜・裘莉為例，飽滿而對稱的唇形，展現自然的立體感，更增添了一抹自信與強烈個人風格。市面上常聽到的M字唇、嘟嘟唇，便是在唇部細節上下功夫，打造自然的微笑曲線，飽滿的唇形增添親和力，也帶有一絲性感氣息；靜態時，則讓五官更立體精緻；人中同樣也會影響臉部比例，人中過長，容易讓下半臉顯得下垂，影響整體氣質。為了改善這一點，許多人選擇進行人中縮短手術，以調整臉部比例，讓五官呈現更精緻且和諧的效果。

No.8 臉頰

臉頰是臉部輪廓的重要支撐，影響整體的立體感與視覺年齡，隨著年齡增長與膠原蛋白流失，臉頰與蘋果肌容易出現凹陷、鬆弛或下垂，讓整體看起來疲憊、缺乏精神；蘋果肌位於眼下與顴骨之間，是笑容時自然隆起的區域，能讓臉部更顯活力與朝氣，然而，受到地心引力與老化因素影響，蘋果肌的位置可能逐漸下移，甚至加深法令紋，讓臉部線條失去支撐感。

目前改善的方式包括注射填充物或自體脂肪移植，近年來，電波拉皮與音波拉提也受到關注，體驗療程前網友特別提醒，「音波電波不挑原廠認證的診所很容易打到假的，或失敗臉被燙到冒泡」、「我會第一考量醫師的技術」。

No.7 臉型

示意圖／Pexels
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有些人選擇醫美是為了追求V臉、瓜子臉、巴掌臉，打造精緻的臉部輪廓；也有人希望改善臉部鬆弛、嘴邊肉下垂、太陽穴（夫妻宮）凹陷、咀嚼肌發達等問題，調整臉型比例，讓輪廓線條更加自然協調。

一名卡友分享因醫美療程差點失明的經歷，原Po回憶，在接受夫妻宮玻尿酸填充療程時，施打過程中出現右眼視野全黑的情況，緊急送醫後雖部分恢復，但仍留下視野黑影等後遺症；患者質疑醫師未事先進行眼壓檢查及風險告知，診所則將問題歸咎於患者自身的高度近視與工作環境，雙方對責任歸屬存在爭議，引發一波討論，單日網路討論聲量430筆，網友對於她的遭遇也感到憤恨不平，「你打對變漂亮，都是醫生的功勞；醫美出事了，都是消費者個人的問題」；也有人認為「其實醫美本來就有風險，不能全怪醫生」。

No.6 下巴

不僅決定臉部輪廓的線條，下巴也會影響側臉比例。後縮或過短，容易讓五官顯得扁平、不立體；下顎過長或戽斗，可能讓下巴弧線不夠美觀，甚至影響咬合功能。隨著年齡增長，肌膚鬆弛或脂肪堆積，也容易形成雙下巴，使臉部線條顯得模糊不清。

臉書擁有63萬粉絲的作家「口罩男」於社群分享了自己的整形經歷，手術項目包括隆鼻、法令墊片、跟墊下巴手術，希望改善臉部中線比例，讓五官更自然協調，他強調，「整形不是否定你的過去，而是強化你的現在，讓你的優點可以讓更多人看到」；最後，他提醒有整形需求的人，選擇值得信賴的診所與專業醫師，才能確保效果與安全，網友也給出正面回應「口罩這樣公開歷程真的很猛」、「我喜歡你誠實不做作，整形是為了更精緻自己，不用躲藏，不用欺騙，做自己很棒！」

No.5 鼻子

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從面相學的觀點，鼻子不僅是五官的中心，更被視為財庫，命理專家江柏樂粉專曾分享「鼻梁高，官運通」，山根挺拔象徵事業穩定，男性代表官運、財運亨通，女性則象徵富貴旺夫；他特別提到，鼻翼飽滿、鼻頭有肉代表財庫穩固，象徵財運穩定且懂得守財；相反地，塌鼻梁則難以聚財。

從美學角度來看，鼻子是決定臉部立體感與五官比例的關鍵，無論是山根不夠高、鼻頭形狀不佳或太大，或是鼻樑線條不流暢，都是許多人選擇鼻部調整的原因；常見的改善方式包括玻尿酸填充、假體隆鼻、鼻雕埋線、自體軟骨移植與縮鼻翼手術，用於提升鼻樑高度、調整鼻尖形狀，改善鼻翼過寬等問題，讓鼻部線條更顯自然協調，也提升了自信心，網友分享「前陣子去整鼻子後，整個自信爆棚」、「很喜歡自己現在的樣子，感覺有了鼻子就像重新投胎一樣換了一個人XD」。

【網路溫度計DailyView提醒您】
◎尊重各宗教主張，民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

No.4 皺紋

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皺紋並非年紀大才有，壓力、作息不規律、頻繁表情動作等原因，讓許多人提早出現細紋，這些紋路不僅影響外觀，還可能讓人顯得比實際年齡更大，成為不少人在意的問題。皺紋分為動態紋與靜態紋，因表情動作產生的紋路，如魚尾紋、抬頭紋，屬於動態紋；即使沒有表情，依然明顯可見的，如法令紋、木偶紋，則屬於靜態紋，值得注意的是，動態紋若未及時改善，時間久了也可能轉變為靜態紋。

隨著醫美技術進步，改善皺紋的選擇越來越多，像是藉由肉毒桿菌、玻尿酸填充，還有皮秒雷射與電波拉皮等，針對不同類型的紋路做精細調整，有網友建議，「如果是臉部肌肉下垂導致法令紋更深，真的要先改善再決定是否填充」、「量不要多，饅化真的很可怕」。

No.3 眼部

眼袋、黑眼圈、淚溝凹陷，甚至眼瞼下垂等問題，常讓眼神顯得黯淡，難以展現活力；除了先天眼型差異，後天的熬夜、作息不規律、年齡增長，也可能導致眼周肌膚鬆弛、紋路加深，影響眼睛的立體感與表情自然度。

眼部醫美療程相當多樣，常見包括雙眼皮手術、淚溝填充、開眼頭與提眼瞼肌手術，針對不同問題進行調整。然而，過度手術可能適得其反，近期，網紅雪碧於社群分享自身經歷引發討論，單日網路聲量達624筆，她坦言因容貌焦慮追求完美，堅持要求醫師進行手術，結果因提眼肌提過高，導致睡覺時眼睛無法完全閉合，半年下來，引發乾眼症與角膜潰瘍等症狀，目前只能依賴睡覺戴眼罩和定時滴眼藥水來緩解不適，她呼籲，整形手術前應深思熟慮，避免衝動決定，網友覺得「愛美沒對錯，但醫生建議要聽，不要無視專業建議」、「真的過頭了！加油恢複健康」。

No.2 牙齒

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牙齒問題總是悄悄影響外貌與日常自信，泛黃、色素沉澱是常見困擾，而齒列不整、暴牙不僅影響美觀，還可能干擾咬合功能；近年來，牙齒美白與牙齒矯正備受關注，無論是冷光美白、美白貼片，還是隱適美等齒列矯正技術，都成為不少人改善牙齒問題的選擇。

近日，一名網友於爆料公社分享牙齒矯正費用糾紛，原Po表示，2023年承諾每月支付前女友8000元的矯正費用，但2024年6月分手後，他認為已無義務繼續支付；然而，前女友堅持承諾應履行到底，目前她沒有工作，新男友與家人也未提供支援，這起爭議在網路上引發話題，單日網路聲量達1,200筆，帶起聲量高峰，網友認為「就跟她說我已經卸任了，現在的事已經不歸我管」、「承諾是還是彼此都是男女朋友關係之下的諾言，都不是那層關係了，何須負責啊？」

No.1 皮膚

皮膚狀態總是藏不住生活的痕跡，熬夜帶來的暗沉、壓力下冒出的痘痘，還有歲月留下的斑點與細紋；即使五官再精緻，色斑、凹洞、毛孔粗大依然讓人困擾，讓肌膚問題成為醫美討論度最高的項目。

近年來，醫美皮膚療程技術持續進步，從淨膚雷射、飛梭雷射、皮秒雷射以及各種換膚、去角質療程等，針對不同問題提供解方，讓肌膚逐漸恢復穩定、健康的狀態；想避免反黑、發炎等情況，須留意保濕、防曬、避免刺激等術後保養，並依循醫師指示按部就班進行修護，才能讓療程效果更穩定、持久，網友提醒「避開酸類、美白，挑保濕的就可以」、「術後除了保濕，也要注意防曬喔」、「打完雷射後用成分單純的保養品就好」。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年01月01日至2024年12月26日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

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