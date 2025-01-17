桃環保局：車輛改排氣管需認證和登記 今年起不再免費

桃園市環保局長陳世偉表示，針對車輛排氣管引發噪音問題，中央已修法規定排氣管改裝需認證和登記，去年為緩衝期還提供免費檢測。今年1月起，未完成線上登錄或檢測未通過者，車主需自行付費委託環境部許可的6家噪音實驗室檢測噪音。

環保局說明，今年起機車排氣管改裝已納入檢驗項目，如果是環警監聯合稽查攔檢發現，未取得監理機關認證排氣管登記的改裝車輛，經查證比對屬實者，將依道路交通管理處罰條例處900元至1800元罰鍰，若噪音檢測不合格者，依噪音管制法可再處罰3000至3萬元。

另外，即使完成排氣管掛號檢測與變更登記，可合法使用改裝排氣管，但若因不當行駛操駕、改裝其他部件、車輛保養不當導致排氣管破損等原因造成噪音超標，一樣會依噪音管制法開罰。

環保局指出，去年緩衝期提供車主2次免費預約檢測機會，總共辦理153場次，檢驗4139輛次，其中協助3690輛車輛件檢驗合格並完成認證作業。

為打造宜居環境，強化車輛排氣管噪音源頭管制，副市長蘇俊賓2023年出席行政院院會建請中央修法，環境部與交通部分別於該年12月29日訂定機動車輛替換用消音系統認證管理規範，隔年1月18日完成修訂道路交通安全規則，期望藉由中央源頭控管修法與地方嚴格執法相結合，達成源頭控管和末端稽查的效果。