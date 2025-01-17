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備品新制被破解？ 網諷：變成旅行社行銷手段

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
旅宿業新規今年元旦起上路，全台飯店、旅館不再主動提供「一次用旅宿用品」。圖／取自環境部臉書粉專
旅宿業新規今年元旦起上路，全台飯店、旅館不再主動提供「一次用旅宿用品」。圖／取自環境部臉書粉專

環境部「一次用旅宿用品新制」元旦上路，除了百萬網紅「Cheap」日前抱怨嘉義市某飯店備品索價1人份整組100元，不能只買牙膏和牙刷，有網友爆料某知名飯店報價1組599元。今天再有網友收到旅行社的「豪華親子團」廣告，內容稱參加就送高級洗沐備品，由專人送到房間，他問「政府這一套，是不是被業者玩明白了？」

PTT八卦版有網友發文，「禁止提供備品被破解」，他表示，收到旅行社的推播廣告，內容指稱推出豪華親子團，包括阿里山4日、花蓮豪華露營5日的行程，參加就送高級洗沐備品，包括知名品牌備品組 （牙刷 、牙膏、髮帽、身體乳液、洗面霜、牙線組與棉花棒）、剃鬚刀，以及有洗髮精、沐浴乳、洗手乳的洗沐備品組。每人1組，包含3歲以上兒童，參加4日以上行程多贈1組，且由專人送到每天的房間內。

網友表示，「飯店不提供，但是旅行團提供」、「備品變贈品」、「旅行社還是有聰明的，旅客都優先選有的」、「變成旅行社福利」、「飯店沒給啊，有限制旅行社嗎」、「上有政策下有對策」、「備品變成旅行社行銷的手段了」、「我們沒有提供，是贈送」、「搞不好這才是正解，提高旅行社功能，自由行就自己想辦法」、「旅館也需要跟旅行社配套」、「這是在臭吧，好勇喔」、「飯店房價包含購買備品，再漲一波賺爛」、「1元加購也可以，方法那麼多，旅館態度而已」。

針對旅宿業者是否能提供個人衛生用品的疑問，環境部次長沈志修日前表示，如果有需要，旅宿業者可以選擇免費提供或收費販售個人衛生用品，環境部不會限制，也不會開罰。政策的目的是鼓勵減少一次性用品使用，從源頭減量；保留旅宿業者的自主權，確保旅客的服務品質不受影響。

沈志修說，環境部支持旅宿業者提供良好的服務，如果有需要，業者可以自由決定是否提供個人衛生用品。這項政策的核心是鼓勵減塑，而不是限制或懲罰。

旅行社 飯店

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