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天冷吃鍋需求高 新北抽查9款卡式爐3款不合格

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市消保官抽樣網路上販售商品，9款卡式爐中有3款不合格。記者江婉儀／攝影
新北市消保官抽樣網路上販售商品，9款卡式爐中有3款不合格。記者江婉儀／攝影

民眾冬天愛吃鍋，加上春節腳步臨近，帶動卡式爐及瓦斯罐的使用需求大幅增加。新北市消保官抽樣網路上販售商品，9款卡式爐中有3款不合格，為「江太公JING TAIGONG」卡式爐、「荒野拾光」卡式爐、「K-ONE卡旺」PORTABLE GAS STOVE卡式爐。

消保官鄭忠育說明，此次與經發局合作，透過網購隨機購買了9款卡式爐及5款瓦斯罐查核，包含商品是否貼附商品檢驗標識，是否符合商品中文標示的相關規定。

查核結果發現5款瓦斯罐部分，均符合規定；但9款卡式爐中，有3款從蝦皮、MOMO平台購入的卡式爐未貼有商品檢驗標識，也不符合商品標示法規定，包括未以繁體中文標示商品原產地、使用方法、注意事項或警語，以及進口、代理或經銷廠商資訊等事項。

未貼有商品檢驗標識部分，鄭忠育表示，後續已移請經濟部標準檢驗局依據商品檢驗法相關規定辦理，若查證確實為逃檢商品，依商品檢驗法第60條第1項規定，業者可能被開罰20至200萬元，另，經發局已函請相關業者限期改善，不合格商品要求業者先行下架，並向消費者回收商品、退款。

消保官呼籲，民眾在購買卡式爐及瓦斯罐時，務必選擇貼有商品檢驗標識的產品，並確實按照使用說明書內容操作。此外，使用後的瓦斯罐應妥善回收，切勿隨意丟棄，以免因高壓瓶罐爆炸導致危險。同時提醒民眾，使用卡式爐時應確保室內通風良好，切勿緊閉門窗，以避免因不完全燃燒產生的一氧化碳導致中毒事件發生。

中文 消保官

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