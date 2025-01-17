快訊

罕見！路透：濟州航空失事客機2具引擎都發現羽毛和鳥血

專訪／兩周琢磨千字文還原12強奪冠感動 張奕測3次MBTI「我是E人」

獨／新春手機優惠最高折2萬5！iPhone 16 5G專案價免萬元 再送獨家神祕小禮

聽新聞
0:00 / 0:00

影／春節9天連假車流大 北區監理所協調90國道客運6折優惠

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
台北區監理所表示為紓解國道交通壅塞，春節連假計90條國道客運路線配合優惠提供6折票價或平日票價優惠。圖／台北區監理所提供
台北區監理所表示為紓解國道交通壅塞，春節連假計90條國道客運路線配合優惠提供6折票價或平日票價優惠。圖／台北區監理所提供

農曆春節九天連假來臨，為因應春節返鄉及遊客人潮，台北區監理所協調客運業者完成車輛與駕駛人整備以提供充足之疏運量能，讓在外工作及就學的民眾可以順遂返鄉與家人團聚。

今年度春節假期長達9天，將有許多出遊及返鄉人潮湧現，台北區監理所表示為鼓勵民眾於連假期間搭乘公共運輸，紓解國道交通壅塞，春節連假實施國道客運票價及轉乘優惠措施。自1月24日起至2月2日止，計90條國道客運路線配合優惠提供6折票價或平日票價優惠。

在轉乘優惠部分，北區監理所說明除搭乘國道客運、台鐵及高鐵後轉乘在地客運或市區客運，民眾使用電子票證即有轉乘一段票免費；今年新增加轉乘75條幸福巴士免費，鼓勵民眾在連假期間使用公共運輸返鄉、出遊或返回工作崗位。

春節連續假期出遊，東部持北宜國道客運票證至東部地區購買台灣好行體驗套票或於當地合法旅宿住宿證明，可享來回票4人同行1人免費，回程可再折抵200元優惠；以及宜蘭地區在地有腳租賃措施，享租車優惠及回程最高折抵客運票價200元。

武陵農場櫻花季疏部分，期間自2月8日至2月23日止共計16日，北區監理所提醒因道路管制及車輛總量管制，可多加利用國光客運由臺北、市府轉運站、宜蘭、羅東、三星等5條公共運輸賞櫻專車前往武陵農場。

台北區監理所表示，民眾出門前可利用「iBus公路客運」APP查詢公路客運及部分縣 市市區公車路線相關乘車訊息，利用大眾運輸工具返鄉、出遊，避免舟車勞頓之苦。

台北區監理所表示為紓解國道交通壅塞，春節連假計90條國道客運路線配合優惠提供6折票價或平日票價優惠。圖／台北區監理所提供
台北區監理所表示為紓解國道交通壅塞，春節連假計90條國道客運路線配合優惠提供6折票價或平日票價優惠。圖／台北區監理所提供
農曆春節九天連假來臨，為因應春節返鄉及遊客人潮，台北區監理所協調客運業者完成車輛與駕駛人整備以提供充足之疏運量能。記者李定宇／攝影
農曆春節九天連假來臨，為因應春節返鄉及遊客人潮，台北區監理所協調客運業者完成車輛與駕駛人整備以提供充足之疏運量能。記者李定宇／攝影

國道客運 春節返鄉 連假

延伸閱讀

好運擋不住！春節前「3生肖」抽到上上籤 雞獎金豐收、猴貴人相助、它升職加薪

網家、富邦媒 春節商機火

春節將至金流增 卓榮泰指示落實防詐

公路局建議2條替代道路 疏運春節阿里山車流

相關新聞

明晨低溫探10度以下 周末回暖 春節前再迎較強冷空氣

今天持續受到大陸冷氣團影響，中央氣象署預報員朱美霖今天表示，各地天氣仍然偏涼、偏冷，明後兩天隨著冷氣團減弱，氣溫會逐漸回...

影／春節9天連假車流大 北區監理所協調90國道客運6折優惠

農曆春節九天連假來臨，為因應春節返鄉及遊客人潮，台北區監理所協調客運業者完成車輛與駕駛人整備以提供充足之疏運量能，讓在外...

馬祖今晨6.3度顯著低溫 鄭明典分析輻射冷卻關鍵

大陸冷氣團影響，連江縣馬祖測站今天上午6時52分出現6.3度低溫，其次是苗栗縣大河測站7.3度、連江縣北竿測站7.7度。...

今仍乾冷周末回暖 除夕恐「顯著降溫」 專家：冷空氣強度頗強

大陸冷氣團影響，今晨各地冷颼颼，平地最低溫是馬祖的6.3度，其次是苗栗縣大河7.3度。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「...

婦人多年拒打流感疫苗現改衝第一 醫曝轉念原因：隔壁同事發病數日亡

他原本心中頓時疑惑，因為該名婦人即便先生得到流感，都沒讓她改變心意，勸說多年也未見成功，居然在有一年流感疫苗開打的第一天，看見她來診所門口排隊。

5人有1人B型肝炎帶原 老婦未定期追蹤出現黃疸...已肝癌第2期

73歲王姓老婦是B型肝炎帶原者，但她從未定期追蹤，直到出現嘔吐及皮膚黃疸等症狀才就醫，發現已是肝癌第二期。大千綜合醫院肝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。