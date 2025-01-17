影／春節9天連假車流大 北區監理所協調90國道客運6折優惠

農曆春節九天連假來臨，為因應春節返鄉及遊客人潮，台北區監理所協調客運業者完成車輛與駕駛人整備以提供充足之疏運量能，讓在外工作及就學的民眾可以順遂返鄉與家人團聚。

今年度春節假期長達9天，將有許多出遊及返鄉人潮湧現，台北區監理所表示為鼓勵民眾於連假期間搭乘公共運輸，紓解國道交通壅塞，春節連假實施國道客運票價及轉乘優惠措施。自1月24日起至2月2日止，計90條國道客運路線配合優惠提供6折票價或平日票價優惠。

在轉乘優惠部分，北區監理所說明除搭乘國道客運、台鐵及高鐵後轉乘在地客運或市區客運，民眾使用電子票證即有轉乘一段票免費；今年新增加轉乘75條幸福巴士免費，鼓勵民眾在連假期間使用公共運輸返鄉、出遊或返回工作崗位。

春節連續假期出遊，東部持北宜國道客運票證至東部地區購買台灣好行體驗套票或於當地合法旅宿住宿證明，可享來回票4人同行1人免費，回程可再折抵200元優惠；以及宜蘭地區在地有腳租賃措施，享租車優惠及回程最高折抵客運票價200元。

武陵農場櫻花季疏部分，期間自2月8日至2月23日止共計16日，北區監理所提醒因道路管制及車輛總量管制，可多加利用國光客運由臺北、市府轉運站、宜蘭、羅東、三星等5條公共運輸賞櫻專車前往武陵農場。