在家住院好安心 醫師晚上十點出診 肺炎阿伯不用再打119

今年邁入超高齡社會，其中長者最長住院原因包含泌尿道發炎、肺炎、軟組織發炎；健保署去年7月推出「在宅急症照護（Hospital at Home，Hah」，希望讓感染者在家就得到照顧，不用住院。萬芳醫院社區醫學部副主任楊智皓說，團隊收案一名97歲的伯伯，因肺炎需要治療，有一次晚上接到電話通知病況加劇，晚上10點多帶著團隊前往，避免家屬通知119，往返醫院奔波。

健保署長石崇良表示，約有15％至16％患者失能、行動不便，就醫困難。少子化加上高齡化，病人一住院對家屬照顧實在辛苦，不只患者本身，全家也要輪流排班照顧，健保署推出在家住院計畫，避免醫院塞床；去年7月開始試辦，全國700多個團隊、近4000人投入，希望創造三贏局面。

去年試辦至今，在宅急症照顧累積收案近1300人，北醫團隊收案113位，數量為各醫院最多。萬芳醫院院長劉燦宏指出，有關收案人數，北醫附設醫院19人、萬芳醫院54人、雙和醫院40人，病人滿意度高達97分。

台北醫學大學校長吳麥斯表示，北醫團隊設有24小時Call Center，隨時監測訊息，包含床側檢驗如血壓量測等，會傳送病人生命徵象或是感染指數，若出現異常會致電通知醫護團隊。上述肺炎伯伯的案例即為Call Center發揮功效，楊智皓接到通知後，先到醫院視訊確認，在晚上10點多與團隊一起前往治療，隔天伯伯狀況已經回覆，不需要通知119，減少醫療浪費。

曾經是在宅急症照顧收案對象的家屬李小姐分享，父親有失智症已經臥床3年，常常因為感染得要住院，一聽到住院就十分緊張。去年7月時又因為泌尿感染合併肺炎來萬芳醫院掛急診，楊醫師那時候告知有一個新服務，不用為了打點滴住院，團隊細心指導照顧下，父親感染第3天就控制住、恢復良好，很謝謝醫護團隊。

楊智皓說，在宅急症照顧中病人家屬是醫療團隊的延伸，不是病人符合健保收案對象就會建議採用，也會評估家屬照顧能力是否可以處理緊急狀況，在家中不像在醫院按個鈴就可以找到醫護人員。然而，他仍會跟病人說「不管在醫院病房住得多高級，都比不上家裡來的舒適」。