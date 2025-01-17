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預立醫療決定簽署低 邱泰源擬推全民免費預立醫療諮商

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部長邱泰源表示，未來將增加健保預算，擴大健保支付預立醫療諮商對象，目標是全民都由政府補助接受諮商、簽署預立醫療決定。記者林琮恩／攝影
衛福部長邱泰源表示，未來將增加健保預算，擴大健保支付預立醫療諮商對象，目標是全民都由政府補助接受諮商、簽署預立醫療決定。記者林琮恩／攝影

病人自主權利法立法以來，民眾經由預立醫療諮商，簽署預立醫療決定的比率仍低，不足全人口1%。安寧緩和醫學會點出，預立醫療諮商自費3千元費用，是民眾裹足不前的主因。衛福部長邱泰源表示，未來將增加健保預算，擴大健保支付預立醫療諮商對象，目標是全民都由政府補助接受諮商、簽署預立醫療決定。

預立醫療諮商必須由醫師、護理師、心理師等團隊成員，與民眾會談至少1小時，目前各醫院普遍收費落在3千元上下，導致民眾簽署意願不高。邱泰源表示，去年7月起健保補助住院病人免費接受預立醫療諮商，截至目前才過了半年多，簽署預立醫療決定民眾大增2萬人，將請健保署著手研擬擴大補助，讓更多健康民眾簽署預立醫療決定。

新冠疫情後，醫護爆發出走潮，急診塞床、病房關床成為現況。邱泰源表示，若沒有簽署預立醫療決定，民眾出示送到急診，醫護一定是插管、壓胸做心肺復甦術，即使疾病已無挽回餘地，也會運用醫療科技，維持人工呼吸，被醫界戲稱為「死亡套餐」，而病人撐了幾天最終過世，花費醫療資源恐是三、五十萬以上，是延長瀕死過程，不是延長生命，且占用醫院病床，真正需要床位的人反而無法使用，「只用3千元就能省下不必要醫療浪費，對國家非常重要。」

邱泰源強調，要讓所有民眾都有機會參與預立醫療諮商，了解簽署預立醫療決定的意義，尤其應該在民眾健康的時候就談善終，等到病人住院、病懨懨再來談論臨終時的醫療選項，已經不太準確，且健康時談善終，是很好的生命教育，也是健康投資，能夠節省醫療資源，尊重民眾生命，達到追求善終的目標。

「這些年來我力阻安樂死，沒有好的緩和醫療，讓病人痛苦到想結束生命，並不應該。」邱泰源說，有好的安寧緩和醫療，就能讓安樂死只是個案事件，不是社會氛圍，長照3.0政策以長照結合醫療為主軸，將讓安寧醫療進入長照機構，結合病人自主權利法簽署，以落實安寧善終為計畫目標，達到善終的願景。

健保署 邱泰源

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