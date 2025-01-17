SOGO敦化館將熄燈 東區商圈：盼大巨蛋商城盡早開幕

台北市首家貴婦百貨之稱的SOGO敦化館，經營30多年後，因為今年租約到期，預計將於今年12月下旬熄燈。東區商圈表示，在去年就有收到SOGO通知，但商圈更期盼大巨蛋商城開幕，更能夠串接並帶動東區。

光武里長、東區商圈發展協會榮譽理事長韓修和說，SOGO在去年時就有和東區商圈通知將要歇業，並且將櫃位移轉，由於敦化館靠近仁愛路，因此和傳統東區的忠孝東路有段區隔，且加上敦南誠品停業後，該區段就已沒有商圈聚集。

韓修和說，東區商圈更期盼遠東SOGO大巨蛋Garden City開幕，屆時能夠串接忠孝館、Y-3遠東SOGO復興店，帶動整體商圈，尤其SOGO與東區商圈一起挺過疫情及低潮期，彼此有革命情感。

據了解，遠東SOGO董事長黃晴雯昨天表示，SOGO敦化館一樓的主力精品將分別轉戰SOGO復興館與大巨蛋商場，雖然面對景氣不穩定、物價飛漲等，走過2024挑戰的一年，今年雖然也有關卡要克服，但是經濟預測機構評估台灣經濟成長率會達3%以上，因此今年業績目標比去年更成長。