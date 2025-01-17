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北市環保局抓過度包裝 這款保養品禮盒違規罰3萬

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市環保局近期稽查商品包裝，瑋德國際股份有限公司的「野玫瑰亮采禮盒」違規過度包裝，業者挨罰3萬元。圖／北市環保局提供
北市環保局近期稽查商品包裝，瑋德國際股份有限公司的「野玫瑰亮采禮盒」違規過度包裝，業者挨罰3萬元。圖／北市環保局提供

農曆年節將至，北市環保局近期稽查200件轄內市售糕餅、酒、化妝品、加工食品等5類商品包裝，其中1件「野玫瑰亮采禮盒」過度包裝被依違反資源回收再利用法處3萬元罰鍰，另因該商品目前已沒貨，未來若有貨將被要求下架改善。

環保局說，春節前針對北市轄內市售糕餅、酒、化妝品、加工食品等禮盒、電腦程式著作光碟共5類商品包裝稽查，查獲1件過度包裝禮盒商品為瑋德國際股份有限公司的「野玫瑰亮采禮盒」，經量測禮盒包裝體積比值不符合法規標準1以下的規定，依法開罰。

環保局表示，民眾逛街挑選或網購禮盒，應以「一多三少」綠色包裝為原則，「產品份量多、包裝材料少、種類少、印刷少」都可以讓收禮者感受心意無負擔。不只以禮盒向親朋好友拜年，環保局鼓勵民眾自備購物袋採買年貨，少塑、少包裝、減少廢棄盒袋。

環保局也提醒業者，設計包裝及販售前可先至「一次用產品源頭減量宣導網，利用「限制產品過度包裝線上試算」，自我檢視禮盒商品是否符合規範，或點選該網站的產品包裝實測，向環境部申請限制產品過度包裝檢驗書，避免違法挨罰。

至於以網站或App等形式販售者，應注意「網際網路購物包裝限制使用對象及實施方式」法規，須符合包裝材料限制項目；若業者屬中型或大型對象，須符合商品包裝重量比值等其他規範。

化妝品 環保局 禮盒

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