查出罹癌患者基因突變...精準治療 高醫設次世代基因定序檢測門診

高雄一名73歲許姓男子9年前確診罹患攝護腺癌，接受多種標準治療，病情控制效果有限；高雄醫學大學附設中和紀念醫院透過次世代基因定序檢測，發現他帶有BRCA2基因突變，使用PARP抑制劑治療，病情明顯好轉，這項突破凸顯精準醫療重要。

許姓患者2016年確診罹患攝護腺癌以來，9年來接受過手術、放射線療法、新型荷爾蒙療法及化學治療等多種標準治療，但病情控制效果非常有限，直到今年2月，透過次世代基因定序檢測（NGS），發現他帶有BRCA2基因突變，隨即開始使用PARP抑制劑治療。

短短6個月內，攝護腺特定抗原（PSA）指數大幅下降，病情獲得明顯改善，生活品質也顯著提升。他說，「如果能早點發現是基因突變，可以使用精準的標靶藥物，或許可以少受一些苦」。

高醫附設中和紀念醫院長王照元指出，過去傳統一個個進行突變基因檢測，曠日廢時，無法因應臨床治療的急迫性，次世代基因定序檢測以傳統定序方法為基礎開發出的高通量定序技術，能快速偵測癌細胞中基因變異，及時為病人選擇最有效的藥物與治療。

醫師根據患者基因特性，精準選擇最適合治療方式，減少不必要治療過程與副作用，有效控制疾病，讓患者在抗癌之路走得更有效率。

王照元表示，精準醫療與個人化醫療已成為癌症治療趨勢，癌症治療要有最佳效益，次世代基因定序檢測可透過生物標記檢測因基因突變而導致的癌細胞。這項突破不僅彰顯精準醫療的重要性，也為許多罹患基因突變相關癌症的患者帶來新希望，讓原本治療效果有限病友看到曙光。

今年起，高醫新開設次世代基因定序檢測諮詢門診，並且率先導入不同癌別的腫瘤內外科專科醫師看診提供個人化諮詢，讓癌症病人可以與醫師共同討論癌症治療的最佳方案。

高醫說明，去年5月1日起，次世代基因定序檢測已納入健保給付範疇，實體腫瘤包括14大類癌別，血液腫瘤則有5大類，符合條件的患者可享有健保補助支付的檢測服務，減輕民眾負擔，但每人每癌別終生給付一次，因此到底何時是最佳檢測時機成為重要關鍵。

高醫次世代基因定序檢測諮詢門診，率先導入不同癌別的腫瘤內外科專科醫師提供個人化諮詢，醫師團隊會詳細分析基因檢測報告，找出可能導致癌症基因問題，並盤點目前可用治療藥物，進行基因與藥物的精準配對。