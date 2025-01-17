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4成國人「春節吃太好」年後胖快2公斤 體重保衛食譜曝

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
國健署邀請「駱師父醬味川客菜」餐廳主廚駱進漢（圖），設計不同以往的年菜。記者廖靜清／攝影
國健署邀請「駱師父醬味川客菜」餐廳主廚駱進漢（圖），設計不同以往的年菜。記者廖靜清／攝影

下下星期就是農曆春年了，家家戶戶都會準備年菜和親友團聚，但傳統年菜及零食點心大都屬於肉類或加工食品、並以高油、鹽、糖烹調製作，據調查，約4成的國人年後體重平均增加約1.7公斤，衛福部建議，年菜可多運用高纖食材、以天然香料取代鹽糖、選用好油及堅果、多用蒸煮烤取代油炸、優選零食並與家人分食。  

衛福部國健署今天舉行「迎『蛇』益壽巧手菜 營養健康接『龍』來」衛教記者會，要教民眾在容易大魚大肉的春節圍爐期間，透過食材替換及調整烹調方式，兼顧美味與健康。

署長吳昭軍表示，高熱量、高油鹽糖及缺乏膳食纖維的飲食，容易提升肥胖、高血糖、高血壓、高血脂等代謝症候群的罹患風險，國人春節期間體重控制電話訪問更指出，約4成的國人年後體重平均增加約1.7公斤，春節期間除了運用「飲食5撇步」或「我的餐盤」均衡飲食原則，補足每日所需營養外，出門走春、拜年時，可選擇散步或是騎腳踏車等方式，增加身體活動量，消耗年節攝取的過多熱量。

副署長賈淑麗表示，國民營養健康調查結果顯示，65%以上國人平均每日鹽份攝取超過建議量6公克、17.3%國人平均每日添加糖份攝取超過總熱量的10%、81.2%國人平均每日蔬菜攝取量不足3份、90%平均每日水果攝取量不足2份。

賈淑麗提到，這個周末許多民眾會上街購置年菜所需食材，由於年菜掌廚者，未必就是平常在家的主要烹飪者，提醒民眾把握「低油低鹽」、「選擇好油」、「多購置高纖食品」等原則，也可作為平常料理的參考建議；年節傳統零食點心多含高油鹽糖及添加物，可改以無調味堅果、海苔片、

蔬菜脆片、新鮮果乾等替代，並與家人分食分量，增進情感，桶裝零食建議分格限量慢慢吃，避免整桶擺上桌。

國健署今年邀請「駱師父醬味川客菜」餐廳主廚駱進漢，設計不同以往的年菜，像是過年應景的「歲歲平安盅」（佛跳牆），以豆製品取代豬腳、排骨等紅肉類，並添加芋頭、栗子及多種菇類提升鮮味，再以蔥薑蒜、紅棗、黑棗等天然食材清燉烹煮，取代鹽、糖等調味料，吃起來鮮甜不油膩又大幅增加膳食纖維的含量。 

「金獅報團圓」（獅子頭）運用洋蔥、紅蘿蔔、香菇等蔬菜末和豆腐泥取代肥肉，再拌入薑蒜片、蝦米、香菜等風味食材一同蒸熟，不僅能減少飽和脂肪的攝取，還能同時吃到多種蔬菜，與市售年菜相比，融入這些健康撇步，就可減少約30%鹽、糖、油脂、增加25%膳食纖維的攝取。

年菜 零食 食材

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