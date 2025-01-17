馬祖今晨6.3度顯著低溫 鄭明典分析輻射冷卻關鍵

大陸冷氣團影響，連江縣馬祖測站今天上午6時52分出現6.3度低溫，其次是苗栗縣大河測站7.3度、連江縣北竿測站7.7度。前中央氣象局長鄭明典在臉書談及輻射冷卻，他表示，輻射冷卻關鍵在溼度，乾冷的空氣可以沿山坡下滑到平地，造成山坡底下平地的顯著低溫，1月13日苗栗的特殊低溫紀錄也應該是類似的機制。

鄭明典PO出昨晚馬公的探空圖表，「最特別的是很低層的下沉逆溫」，他說，藍色線是氣溫，紅色線是露點溫度，兩點距離愈遠，表示空氣愈乾燥。他所繪箭頭所指的高度，溫度（藍線）往上升，氣溫-露點差很大，這是很明確的下沉運動造成的逆溫，表示昨天晚上很可能有個分裂高壓在附近緯度出海。

不過，鄭明典表示，輻射冷卻低溫關鍵在溼度，除了常說的穩定、晴朗、靜風條件之外，輻射冷卻的溫度低限通常在露點溫度附近，因為氣溫因輻射冷卻降到露點溫度，只要有霧氣形成，基本上氣溫就不會再下降，因為霧氣出現會很有效率的阻擋底下的輻射散熱，而凝結熱釋放也會減緩氣溫下降。

鄭明典表示，這個逆溫層壓得很低，這個乾空氣接觸山坡的地方，輻射冷卻降溫可以很顯著，而降溫的冷空氣沿山坡下滑仍然可以持續因地表的輻射冷卻而維持低溫，因此乾冷的空氣可以沿山坡下滑到平地，造成山坡底下平地的顯著低溫。