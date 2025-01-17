明晨低溫探10度以下 周末回暖 春節前再迎較強冷空氣

今天持續受到大陸冷氣團影響，中央氣象署預報員朱美霖今天表示，各地天氣仍然偏涼、偏冷，明後兩天隨著冷氣團減弱，氣溫會逐漸回升，早晚還是要注意氣溫比較低、日夜溫差比較大的情形。

今天的天氣現況，朱美霖說，今天大陸冷高壓的位置大致上還在浙江一帶附近，會緩慢東移，所以今天台灣附近持續受到冷空氣影響，而台灣附近盛行比較強一些的東北風。明天之後高壓逐漸東移出海，台灣附近的風力減弱，氣溫在白天之後就會回升。

朱美霖說，今天台灣上空雲層不會太多，不過迎風面還是有一些比較涼冷的雲系在附近，今晨部分地區有比較明顯的輻射冷卻，尤其東半部地區清晨低溫比較偏低。高雄以北，尤其新竹、苗栗有比較偏低的低溫出現，花東縱谷也有局部地區來到10度以下低溫。

明天清晨也要留意低溫情形，朱美霖表示，雖然冷空氣減弱，但是清晨雲量比較少，可能還是有局部地區10度以下情形。馬祖、金門、雲林以北到竹苗一帶局部鄉鎮，還是有10度以下發生機會。其他各地大致上像是高雄以北、宜蘭、花蓮、台東附近，局部低溫可能來到12度以下，要注意保暖。

未來1周整體天氣型態，朱美霖表示，周末兩天隨著冷空氣減弱，台灣附近風場為偏弱的東北東風到偏東風為主。下一波的東北季風增強落在下周一、周二期間，下周一東北季風增強、下周二影響，北方的冷高壓對台灣附近比較接近一些，不過這波冷空氣強度並不是特別明顯，主要是風力比較增強一些。下周三、周四東北風又會再次減弱，後期還是要留意在接近春節的前期，可能還是會有比較強的冷空氣接近，影響台灣附近。

溫度趨勢，朱美霖表示，今天持續受到冷空氣影響，中南部還是可以來到20度上下；但是北台灣持續受到冷空氣影響，白天回溫不是太明顯，大致上16、17度左右的高溫。今夜明晨和今天清晨的低溫相比不會回升太多，甚至局部比較持平的情形，全台各地還是要留意偏低的氣溫，大部分來到14度以下，甚至局部10度以下。白天有比較回升的狀況，中南部、西半部可以來到接近20度左右，感受上比較舒適。

朱美霖表示，周日受到雲量增多的影響，白天氣溫可能略為降低。東北季風影響的下周一、下周二，溫度變化不大，不過白天可能受到雲量影響，北台灣氣溫持平，中南部比較溫暖。後期留意下周五之後，可能有下一波比較明顯的冷空氣南下影響。