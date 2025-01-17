過好年！ 標準局提醒民眾正確使用瓦斯爐及燃氣熱水器

農曆春節將至，在假期歡聚時刻，經濟部標準局17日提醒民眾注意「瓦斯爐」與「燃氣熱水器」(以下簡稱「燃氣器具」)使用安全，使用燃氣器具時切記保持良好通風，並應從選購、安裝、定期檢修等方面著手。

為確保民眾使用燃氣器具的安全性，標準局呼籲民眾除了應依使用說明書及注意事項正確使用燃氣器具外，仍須特別注意下列五點：

1.要貼有合格的「標識」：燃氣器具商品本體應貼有「商品檢驗標識」。

2.要選擇正確「型式」：依據安裝場所的通風條件、所使用的燃氣種類（如液化石油氣、天然氣或液化天然氣）等，選擇適合的燃氣器具。倘選擇屋外式（RF）熱水器，應安裝在通風良好的室外場所；若選擇室內型燃氣熱水器，如半密閉強制排氣式（FE）或密閉強制排氣式（FF），則應安裝適當的排氣管。

3.要注意正確「安裝」：燃氣器具應由合格的「特定瓦斯器具裝修技術士」負責安裝，並且安裝貼有商品檢驗標識的瓦斯調整器及瓦斯管。

4.要保持環境「通風」：使用燃氣器具時一定要保有良好通風，特別是在陽台安裝熱水器時，應避免晾掛大量衣物而阻礙通風；於室內或加裝窗戶的陽台使用時，應更換為強制排氣式熱水器。倘使用時不慎有瓦斯漏氣情況，切勿使用任何電源開關。

5.要執行定期「檢修」：應定期請有合格證照之技術士或原廠技術人員進行安全燃氣器具檢查與維修，以避免因零件老化導致意外發生。

標準局特別呼籲民眾使用燃氣器具時務必謹慎，尤其在寒冷的季節，切勿因天冷而緊閉門窗，通風不良易導致一氧化碳中毒的風險，因此保持居家環境良好通風，以確實防範一氧化碳中毒意外事故。