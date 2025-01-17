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台東觀光再傳捷報！泰國、越南包機直航再追加4架次

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府前往東南亞進行觀光交流，交觀處長卜敏正（右）與泰國出境旅遊公會簽署觀光合作備忘錄（MOU），再傳觀光捷報。圖／台東縣政府提供
台東縣政府前往東南亞進行觀光交流，交觀處長卜敏正（右）與泰國出境旅遊公會簽署觀光合作備忘錄（MOU），再傳觀光捷報。圖／台東縣政府提供

太搶手！台東縣政府年初成功爭取泰國及越南包機直航，沒想到反應熱烈，機票全數售完，不少想出國旅遊民眾要求增加航班，縣府交觀處飛往東南亞交流，再傳捷報，決定再追加曼谷飛台東包機直航及胡志明飛台東、台東飛峴港包機直航班機。泰國移工法蘭蒂開心說，「回家很方便了」。

縣府交通及觀光發展處長卜敏正表示，今年4月12日推出泰國曼谷飛台東包機直航與4月30日越南峴港飛台東包機直航，消息才一出，相關旅行業者及民眾就不斷詢問，2架航班來回310個座位秒殺完售；因此，為推展擴大觀光市場，再次前往東南亞去行銷爭取，成功簽署觀光合作備忘錄（MOU）。

他說，此次泰國曼谷飛台東包機直航再追加1班包機直航，於4月13日啟航；另外越南部分，再追加8月30日胡志明飛台東與台東飛峴港包機直航班機。現在縣府與泰國出境旅遊公會簽署觀光合作備忘錄（MOU），未來，透過合作協議，有更多機會透過包機或定期航班飛來台東。

台東豐年機場空側道面改善工程於2023年完工，可起降A320、B737等大型機種後，縣府積極拓展國際市場，分別前往東南亞及其他鄰近亞洲國家，大力行銷台東觀光，並爭取國際包機直航的機會。果然去年8月就成功爭取越南河內飛台東共4個架次，今年更再接再厲，好消息不斷。

卜敏正表示，4月份是台灣春暖花開，最適合旅遊的季節，特別向泰國旅行業者介紹台東引人入勝的亮點及旅遊獎勵方案，包含休閒農場、原民部落體驗、IG打卡景點、節慶活動、特色在地旅宿、風味美食、各式農特產品、伴手禮等，引起當地業者及遊客高度興趣。

「很希望每年都固定飛。」來台東工作9年的泰國移工法蘭蒂開心說，以前他回去泰國，都要先搭火車去台北後，再轉搭飛機，很麻煩又累，今年她和姊妹就透過朋友訂到台東飛曼谷的班機，真的很方便。另旅行業者表示，東南亞國家近期成為國人出國熱門旅遊地，台東直航確實省時又省錢。

台東 泰國 航班

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