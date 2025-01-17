春節搭新北捷運 祈福集章明信片累積一年好運

春節將至，新北捷運公司推出走春祈福「新北捷運 站站好運 - 拼版祈福集章明信片」活動，民眾可在指定捷運站免費取得專用集章明信片，搜集在環狀線與安坑輕軌指定站點專屬印章，享受走春旅程的同時，蒐集平安、幸福祝福，迎接嶄新一年。

新北捷運公司指出，景平站、景安站、幸福站及十四張站提供免費專用集章明信片索取服務，民眾憑搭車電子票證即可至指定站點領取，每人限領一張，數集章明信片設計專屬區域，充滿儀式感的手作集章過程，有趣又具有紀念價值，專屬集章明信片限量5000張，發完為止。

參加者用集章明信片蒐集環狀線與安坑輕軌的四個指定站點專屬印章，包括環狀線的「景平站」「景安站」「幸福站」以及安坑輕軌的「安康站」，完成拼版後即可獲得一份限量「平安幸福安康」手作祈福明信片，象徵新年的滿滿祝福與好運。

新北捷運公司指出，民眾可以透過活動探索環狀線和安坑輕軌沿途的豐富景點與特色美食，無論是欣賞景平文化公園藝術氛圍、景安夜市、知名烘爐地南山福德宮，或是幸福站附近的幸福親子公園，還是漫步安坑輕軌陽光運動公園、鄰近安康站的新店吉安公園或十四張歷史公園，都可讓新年走春更加豐富多彩。