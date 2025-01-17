黃國昌提案刪「提升軌道結構安全」 台鐵：未浮列、懇請立法院支持

交通部今年編列「台鐵軌道結構安全提升計畫」預算8億5000萬，民眾黨立委黃國昌提案減列5000萬元，並凍結5000萬元，遭民進黨粉專酸「黃國昌正在侵害你搭火車的安全」，讓黃國昌再嗆「這個預算刪定了」。台鐵公司今表示，此計畫為全面汰換木枕型道岔及現有逾齡養路機械車輛，並未浮列，懇請立法院支持維繫台鐵行車安全各項預算。

台鐵公司今指出，「軌道結構安全提升計畫」包括全面汰換木枕型道岔（包括七堵調車場等路線、場站）及現有逾齡養路機械車輛，目標為強化軌道結構、提升整體服務品質、降低維修頻率及成本，並全面提升維修效能，維持台鐵軌道運輸穩定、舒適的必要支出。

台鐵公司表示，台鐵營運路線長，且遍及全國各區域，在列車班次日漸密集又提速運轉趨勢下，雖然持續推動軌道PC軌枕化及重軌化，但仍有大量的木枕型道岔在路線上使用，造成維修阻礙，而部分路線段地處偏遠，更增加維修作業及成本的負擔，因此編列相關預算進行軌道更新。

台鐵公司也說，目前使用中的養路機械已普遍老舊，使用年數皆超過20年至30年以上，對於公司推動機械化軌道養護工作形成瓶頸。為符合全面機械化作業需求，逾齡老舊養路機械亟需汰舊更新，以提升軌道維修效益，此計畫所編列8.5億元預算，是經審慎評估檢討為推動執行前述各項安全提升工作所必須，並未浮列。

台鐵公司指出，針對近期台鐵七堵調車場發生的事故，主要是因老舊木枕道岔保養不易及未能妥善檢查維護所致，已採取具體改善措施，包括完成七堵調車場所有191套道岔的螺旋道釘及配件檢查，針對鬆脫螺釘進行整補擰緊，另鋼軌磨耗達標者已完成抽換，並對其餘道岔持續進行監控與量測；加速更新調車場內主要路徑的木枕道岔；增加人力進行巡檢及維護作業。

台鐵公司表示，立法院朝野各黨團及委員對鐵路安全議題的關注及對台鐵公司的要求，都虛心接受且非常重視，將持續以最嚴謹的態度積極檢討改進，以符合國人對鐵路服務的期待。安全為公司營運第一要務，台鐵不會輕忽不會怠惰，懇請立法院支持維繫台鐵行車安全各項預算，以提升整體運輸效能，讓所有旅客享受更好的服務。