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婦人多年拒打流感疫苗現改衝第一 醫曝轉念原因：隔壁同事發病數日亡

聯合新聞網／ 綜合報導

流感疫情升溫，國人上周類流感門、急診就診人數近14萬人，創下10個流感季同期最高，另增10名死亡個案。公費流感疫苗今年元旦起開放全民接種，醫師紛紛呼籲國人應盡速施打流感疫苗。小兒科醫師陳木榮近日則在臉書曝光一名從不打流感疫苗的婦人，因為看見隔壁同事在流感發病後數日死亡的案例，讓她轉念，在開放施打流感疫苗的首日，就前來診所報到，「衝第一」施打。

陳木榮說，遇到朋友詢問如何勸說親人來打流感疫苗，他認為不必花心思去說服，看見很多不想打流感疫苗的人，只有一個人後來改變主意，願意施打流感疫苗，而且也不是他說服成功的。

他原本覺得疑惑，因為該名婦人即便先生得到流感，都沒讓她改變心意，勸說多年也未見成功，居然在有一年流感疫苗開打的第一天，看見她來診所門口排隊。一問之下，才發現竟是隔壁得到流感的同事，「沒幾天就死了」。

網友見文則留言表示：「真的要打，得流感真的很崩潰」、「自從一年內年初年尾各得一次後，就開始每年都有打！因為得到流感，還得照顧得到流感的女兒，真的好崩潰！」、「我婆婆以前也是怎麼勸說都不打，後來中了一次流感知道痛苦，隔年第一天就去打，之後每年都會打，聽好幾個人說他們新冠和流感都中過，但中流感痛苦很多，還有人說像被卡車輾過」。

還有網友表示，父親原本也是拒打流感疫苗一族，覺得「打了還是會中」；但孫子出生後，就願意乖乖預約打針，「不是不願打，只是少了一個有足夠動力的契機」。

流感 疫苗

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