今仍乾冷周末回暖 除夕恐「顯著降溫」 專家：冷空氣強度頗強

大陸冷氣團影響，今晨各地冷颼颼，平地最低溫是馬祖的6.3度，其次是苗栗縣大河7.3度。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，受到大陸冷氣團乾冷空氣的影響，配合輻射冷卻作用，今天清晨各地空曠地區普遍有7至9度低溫發生的情況。

他說，台北站今天凌晨到清晨最低溫為凌晨1時左右13.3度，盆地底層的風力還是太強，加上天空仍有雲量，不是很有利於台北盆地出現輻射冷卻作用，因此溫度始終卡關，沒有辦法比昨天的低溫降得更低。

乾冷空氣今天持續影響，吳聖宇表示，大陸冷高壓的分裂中心已經南下到長江下游，接下來會逐漸向東移動，不過今天來到台灣附近的還是比較明顯的偏北到東北風，冷平流仍較強，雖然雲量減少，許多地方白天有看到陽光的機會，各地白天溫度略回升，但是回升的幅度不大。

氣溫方面，吳聖宇表示，北部、東北部、花蓮一帶雲量仍相對較多一些，白天高溫16至18度，中部及台東一帶陽光露臉，白天高溫大約20至22度，南部又會更溫暖一點，白天高溫大約在22至24度左右。

今晚到明天清晨還是要注意輻射冷卻低溫發生的情況，吳聖宇表示，台南以北到宜蘭一帶空曠地區仍可能出現7至9度的低溫，甚至花東縱谷內雲量較少的地方低溫也可能來到10度上下，都市地區的低溫普遍會高個2至3度，台北市區的低溫預估還是在12至14度之間，因此今晚還有一次低溫發生的機會，注意日夜的溫差變化，中南部感受應該會更明顯。

吳聖宇表示，周末兩天大陸冷氣團明顯減弱，明晚到周日白天可能有微弱鋒面快速掠過台灣附近，後續到了周日晚間東北季風又會稍微加強，雖然鋒面的結構不好，水氣也不多，但是預估明天下午之後各地雲量仍會逐漸增加，有中高層的雲系逐漸會從南邊、西南邊湧入台灣附近，明晚到周日白天期間微弱鋒面掠過，各地雲量偏多且較厚。

他說，配合底層東北季風在周日下半天起略為增強，北部、東半部以及中南部的山區將會有些局部短暫陣雨發生的機會。雖然模式預報看起來雨量不多，降雨的範圍也比較局部性，但是天氣仍然會有些變化。

吳聖宇表示，周日晚間微弱鋒面快速離開之後，台灣附近底層仍有稍強的東北季風，迎風面的大台北東側、基隆北海岸、宜蘭、花蓮到台東一帶雲量仍多，還是有些局部短暫陣雨的機會，桃園以南的西半部地區則是逐漸恢復多雲到晴的天氣。

下周一台灣附近仍是以東北風到偏東風環境為主，吳聖宇表示，迎風面東半部地區可能還是雲量較多，有局部短暫陣雨的天氣，西半部則是多雲到晴。

溫度方面，吳聖宇表示，明天白天起溫度將有所回升，但是因為很快又有微弱鋒面掠過，各地雲量較多，而且底層還是維持東北季風的環境，因此還是沒有辦法出現非常明顯的回暖。周末兩天在北部、東北部白天高溫大約在18至20度左右，部分地區可能來到20至22度間，中部以及花東地區白天高溫大約21至23度，南部地區高溫有機會來到24至25度左右。

夜晚清晨仍可能有局部較低的溫度出現機會，吳聖宇表示，尤其在台南以北到宜蘭一帶的空曠地區，以及花東縱谷內的空曠地區，低溫仍可能接近10度，都市地區的低溫則普遍預估在14至17度左右，日夜溫差較大，中南部尤其明顯。

展望下周天氣，吳聖宇表示，下周一到下周四台灣附近東北季風較弱，台灣附近大致位於冷暖空氣的交界區域，雲量較多，但是降雨看來不明顯，天氣應該還是相對較穩定的情況。根據最新的預報資料，環境似乎沒有先前預報來得乾燥，可能會有些細微的變化，值得繼續觀察。溫度方面，則是白天相對較舒適，夜晚清晨仍較偏涼的情況。

下一次較強冷空氣南下的時間點，吳聖宇表示，預估下周五開始，後續到下周末甚至到小年夜、除夕這段期間可能又會有顯著降溫的機會，目前的預報看起來冷空氣強度頗強，同時北部、東半部在24至26日這段期間也有較高的降雨機會，整體影響的情況值得持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。