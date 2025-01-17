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苗栗三灣7.7度！18縣市低溫特報 白天漸暖、明晨再探10度以下

反轉廢死印象…賴政府首度執行死刑 力挽執政頹勢

苗栗三灣7.7度！18縣市低溫特報 吳德榮：白天漸暖、明晨再探10度以下

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
今天至周日清晨受大陸冷氣團影響，各地晴時多雲，冷空氣逐漸減弱，白天氣溫逐日緩升，夜間輻射冷卻發威，早晚氣溫仍偏低。聯合報系資料照
今天至周日清晨受大陸冷氣團影響，各地晴時多雲，冷空氣逐漸減弱，白天氣溫逐日緩升，夜間輻射冷卻發威，早晚氣溫仍偏低。聯合報系資料照

大陸冷氣團影響，各地區平地最低氣溫約在8、9度，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，本島平地最低氣溫依序為苗栗三灣7.7度、台東鹿野7.9度、新竹峨眉8.0度、嘉義東區8.4度。台北市北投區亦降至9.8度。

中央氣象署今天上午6時28分發布低溫特報，新北市及宜蘭縣局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號：非常寒冷）發生機率，黃色燈號（寒冷）有台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣、台東縣、金門縣、連江縣。

今天至周日清晨受大陸冷氣團影響，吳德榮表示，各地晴時多雲，冷空氣逐漸減弱，白天氣溫逐日緩升，夜間輻射冷卻發威，早晚氣溫仍偏低。明晨部分平地仍有10度以下的最低氣溫，農漁養殖業、應注意氣象署「低溫特報」的調整，作好防寒措施，民眾亦應注意保暖、以保健康。今天北部9至19度、中部8至21度、南部9至23度、東部8至21度。

他說，周日至下周三各地大都晴朗，只有東半部偶有局部短暫雨的機率；沒有新的強冷空氣南下，氣溫逐日回升，白天漸趨舒適、清晨因輻射冷卻仍偏低、日夜溫差很大。

下周四東北風帶來一些水氣，吳德榮表示，但之後強冷空氣的模擬則很分歧，美國模式大約在25日或歐洲、日本模式預測26日起南下，至於強度、影響多久，都已經是末期的模擬，模式將持續調整，應繼續觀察，下定論還太早。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

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